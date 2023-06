Vì sao 'Oppenheimer' - phim về cha đẻ bom nguyên tử của Christopher Nolan đáng trông đợi?

Phim về nhân vật có ảnh hưởng lớn đến lịch sử

Oppenheimer là bộ phim được đầu tư với quy mô "khủng", kinh phí thực hiện được cho là lên đến 100 triệu USD UNIVERSAL

Oppenheimer là dự án mới nhất và cũng có thể được xem là tham vọng nhất của "quái kiệt điện ảnh" Christopher Nolan. Phim chuyển thể từ quyển sách đoạt giải Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J.Robert Oppenheimer của các tác giả Martin Sherwin và Kai Bird. Thuộc dòng chính kịch - chiến tranh - tiểu sử, Oppenheimer khắc họa quãng sự nghiệp vẻ vang nhưng nhiều thăng trầm của nhà khoa học người Mỹ J. Robert Oppenheimer khi ông thành công chế tạo ra bom nguyên tử - thứ vũ khí chết chóc định hình trật tự thế giới trong cuộc Thế chiến thứ hai.

Đứng trước nguy cơ nước Đức phát xít có thể chế tạo thành công bom nguyên tử, góp phần giúp Hitler giành thắng lợi mang tính quyết định trong Thế chiến thứ hai, ngay từ giữa năm 1942, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã cho thành lập Dự án Manhattan, với nguồn kinh phí khổng lồ vào thời điểm ấy là 2 tỉ USD để nghiên cứu và chế tạo thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt đáng sợ nhất. Và người được bổ nhiệm đứng đầu Dự án Manhattan là giáo sư vật lý Mỹ J. Robert Oppenheimer.

Nhà vật lý học Oppenheimer (trái) và người thủ vai ông trong phim - tài tử Cillian Murphy TƯ LIỆU

Oppenheimer dự sẽ mở ra nhiều góc nhìn thú vị về cuộc đời, sự nghiệp của cha đẻ bom nguyên tử UNIVERSAL

Sự ra đời của bom nguyên tử có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Cha đẻ của nó - nhà vật lý Oppenheimer là thiên tài nhưng cũng bị xem như thần chết, một kẻ tội đồ do đã phát minh ra thứ vũ khí có khả năng giết chóc kinh hoàng chưa từng thấy. Chính bản thân ông cũng từng sống trong dày vò và đau khổ khôn nguôi khi chứng kiến hậu quả tang thương do sản phẩm của mình để lại, tự gọi bản thân mình là "kẻ hủy diệt thế giới". Phục vụ tổ quốc, thỏa mãn đam mê tri thức hay tiếp tay cho tội ác? Oppenheimer sẽ gợi mở cho khán giả những góc nhìn lý thú về cuộc đời, tâm tư của một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế kỷ 20.

Kiệt tác để đời của Nolan?

Khi nghe về kế hoạch vĩ đại của Christopher Nolan dành cho bộ phim này, nhiều hãng phim đã phải thoái lui do quá tốn kém. Một số yêu cầu của Nolan bao gồm ngân sách sản xuất 100 triệu USD và ngân sách tiếp thị tương đương. Thời lượng chiếu rạp ít nhất 100 ngày. Ngoài ra, trong thời gian Oppenheimer ra rạp, hãng phim cũng không được phát hành thêm bất kỳ một bộ phim nào khác.

Christopher Nolan là một đạo diễn thiên tài IMDB

Nhiều năm qua, hãng Warner Bros dường như độc quyền phát hành các bộ phim của Christopher Nolan và kiếm bộn tiền nhờ mối quan hệ cộng tác này. Bởi Christopher Nolan được mệnh danh là "Midas của Hollywood". Mọi bộ phim vị đạo diễn 51 tuổi này chạm tay vào đều tạo ra "vàng", trở thành bom tấn ăn khách, vừa mê hoặc khán giả đại chúng, lại vừa chinh phục giới phê bình điện ảnh, đạt doanh thu khủng. Tuy nhiên, trong giai đoạn Nolan phát triển Oppenheimer, mối quan hệ giữa đạo diễn và Warner Bros đã không còn êm đẹp. Sau khi "chào hàng" Oppenheimer với hàng loạt studio đình đám ở Hollywood, Christopher Nolan và bộ phim của ông đã được nhà Universal chào đón.

Nếu không phải là cái tên bảo chứng Christopher Nolan thì có lẽ chẳng có hãng phim nào dám "xuống tiền" cho một bộ phim đầy phức tạp và có quy mô tầm cỡ như thế. Việc tái hiện giai đoạn binh biến căng thẳng thời Thế chiến thứ hai vốn đã khó khăn, chúng còn rủi ro bởi rất dễ bị đánh giá là xuyên tạc lịch sử. Đó là chưa kể việc tái hiện thế giới của các nhà khoa học, với độ chính xác về kiến thức vật lý cũng như thao tác chế tạo vũ khí hạng nặng đòi hỏi một ê kíp với những cái đầu siêu việt.

Christopher Nolan cùng các cộng sự trên phim trường Oppenheimer VARIETY

Một vài hình ảnh ấn tượng trong trailer Oppenheimer UNIVERSAL

Christopher Nolan thì luôn nói không với phông xanh và CGI. Phim ông, dẫu có những trường đoạn hành động cháy nổ, hành động điên rồ thì đó đều là dàn cảnh thật. Chuyện nam đạo diễn dùng hẳn 1 chiếc máy bay thật rồi cho phát nổ để quay TENET hay chuyện ông mua trọn cả một cánh đồng ngô để quay cảnh rượt đuổi trong Interstella giờ vẫn được kể đi kể lại như một giai thoại của kinh đô Hollywood.



Christopher Nolan từng chia sẻ Oppenheimer là dự án khó nhằn nhất của ông xuyên suốt sự nghiệp đạo diễn. Với Oppenheimer, nam đạo diễn gây sốt khi công bố không thèm dùng phông xanh và đồ họa máy tính để tái dựng vụ thử nổ bom hạt nhân mà quay trực tiếp từ phim trường. Bên cạnh đó, Oppenheimer cũng là phim điện ảnh được quay dưới định dạng IMAX 65mm và 65mm, đảm bảo tiêu chuẩn hình ảnh chân thực và sắc nét nhất. Christopher Nolan cũng nhấn mạnh rằng Oppenheimer là bộ phim mà khán giả nhất định phải xem ở rạp để đảm bảo thụ hưởng trọn vẹn "phép màu" của điện ảnh.

Christopher Nolan sẽ cho tái dựng vụ thử bom hạt nhân Trinity mà không dùng kỹ xảo máy tính IMDB

"Việc tái tạo lại vụ thử Trinity (vụ nổ vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới, diễn ra ở New Mexico) mà không sử dụng đồ họa máy tính là một thách thức lớn đối với chúng tôi. Giám sát hiệu ứng Andrew Jackson của chúng tôi đã nghiên cứu những cách thật nhất để chúng tôi có thể thực hiện các hình ảnh cho bộ phim. Chúng tôi đã nghiên cứu yếu tố động lực học và vật lý lượng tử của vụ thử Trinity, sau đó tái tạo lại vụ nổ trên một ngọn đồi bằng phẳng cô lập ở New Mexico trong điều kiện thời tiết cho phép, với rất nhiều thách thức rất lớn trong thực tế", Nolan chia sẻ với tạp chí Total Film.

Dàn diễn viên bảo chứng

Oppenheimer quy tụ dàn diễn viên thực lực được xem trọng nhất nhì kinh đô Hollywood hiện nay. Nhân vật trung tâm - Oppenheimer do Cillian Murphy đảm nhiệm. Nam diễn viên được nhiều người biết đến thông qua sêri đình đám của Anh Peaky Blinders. Tài tử sinh năm 1976 cũng từng hợp tác với Christopher Nolan qua nhiều dự án lớn như bộ ba The dark knight, Inception, Dunkirk. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Cillian Murphy có vai chính trong một bộ phim của ông hoàng phòng vé Nolan.

Cillian Murphy là một diễn viên thực lực được Christopher Nolan trọng dụng qua nhiều phim UNIVERSAL

Tài tử người Ireland chia sẻ với Variety: "Khi trúng vai Oppenheimer, tôi nhận ra đây là một trách nhiệm to lớn. Một nhân vật đầy phức tạp, mâu thuẫn và mang tính biểu tượng. Nhưng quan trọng là bạn biết mình đang làm việc với một trong những đạo diễn vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi được đồng hành cùng Christopher Nolan. Anh ấy đã có một tác động sâu sắc đến cuộc sống của tôi, về đời tư lẫn sự nghiệp, thật vậy. Anh ấy giao cho tôi những vai diễn rất thú vị và thách thức. Tôi luôn hân hạnh khi được ở trên phim trường của anh ấy".

Cillian Murphy và Emily Blunt trong phim YAHOO NEWS

Robert Downey Jr trong vai Cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Lewis Strauss SCREEN RANT

Hai "bóng hồng" trong phim cũng gây chú ý khi được thủ vai bởi Emily Blunt và Florence Pugh. Với Oppenheimer, Emily Blunt đóng vợ của nhà vật lý - Katherine "Kitty" Oppenheimer. Bà cũng là một nhà khoa học và có ảnh hưởng lớn đến con đường sự nghiệp của Oppenheimer. Trong khi đó, ngôi sao 9X Florence Pugh sẽ vào vai Jean Tatlock - tình nhân của cha đẻ bom nguyên tử. Mối quan hệ tình cảm tay ba này dự kiến sẽ tạo nên nhiều tình huống hay ho cho bộ phim bên cạnh câu chuyện lịch sử vĩ mô. Ngoài ra, Oppenheimer còn có sự tham gia của những tên tuổi gạo cội như: Matt Damon, Rami Malek, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh…

Siêu phẩm Oppenheimer của Christopher Nolan dự kiến công chiếu toàn cầu vào 21.7.2023.