Dàn mỹ nhân phim 'Mean Girls' ra sao sau 20 năm?

Sau thành công của Mean Girls, Rachel McAdams tiếp tục khẳng định tên tuổi ở Hollywood với bộ phim The Notebook. Cô cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Wedding Crashers, Red Eye, The Family Stone…. Nữ diễn viên người Canada có 4 năm nghỉ diễn xuất trước khi tái xuất với: State of Play, The Time Traveller's Wife, Sherlock Holmes, Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness…