Dàn nhạc London danh tiếng trình diễn 'Tiến quân ca'

Diễn ra vào ngày 10 và 11.10 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), mùa hòa nhạc thứ 5 thường niên của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert (VACC) chào đón sự trở lại của Dàn nhạc giao hưởng London (London Symphony Orchestra) cùng huyền thoại chỉ huy dàn nhạc Sir Antonio Pappano.

Huyền thoại chỉ huy dàn nhạc Sir Antonio Pappano Ảnh: BTC

Sự trở lại lần thứ 4 của dàn nhạc giao hưởng lâu đời và uy tín bậc nhất của Vương quốc Anh cho thấy sức thuyết phục của nhà tổ chức, uy tín sự kiện và khẳng định VN đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc hơn trên bản đồ âm nhạc cổ điển toàn cầu. Điểm nhấn năm nay là sự góp mặt của Sir Antonio Pappano - nhạc trưởng nổi tiếng từng để lại dấu ấn tại nhiều sân khấu lớn ở London, Rome, New York. "Đây là lần đầu tiên tôi đến VN, lại được cùng Dàn nhạc London trình diễn bản quốc ca của các bạn, một bản nhạc nói về thử thách với con người trong chiến tranh. Tôi thực sự cảm thấy hào hứng muốn tái hiện đẹp nhất và lôi cuốn nhất nhịp đi của đoàn quân và muốn tạo ra một phiên bản hào hùng nhất, mãnh liệt nhất cho bản quốc ca của các bạn", Sir Antonio Pappano chia sẻ tại cuộc họp báo.

VACC là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Chạm thu Hà Nội do Vietnam Airlines và UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức. Đặc biệt, buổi biểu diễn tối 11.10 sẽ được truyền trực tiếp trên màn hình lớn tại phố đi bộ Hồ Gươm, để người dân và du khách có thể cùng thưởng thức.