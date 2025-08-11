Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Khi 50.000 người cùng hòa giọng Tiến quân ca

Thủy Lê
Thủy Lê
11/08/2025 06:11 GMT+7

Hơn 50.000 khán giả phủ kín sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cùng hòa giọng với dàn hợp xướng 80 người cất cao bài Tiến quân ca, mở màn "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP.Hà Nội tổ chức tối 10.8.

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và TP.Hà Nội. Đây được xem là sự kiện văn hóa chính trị trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Khi 50.000 người cùng hòa giọng Tiến quân ca - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến tham dự chương trình

ẢNH: TUẤN MINH

Với 3 chương: Dáng hình đất nước - Giai điệu tự hào - Tổ quốc trong tim, buổi hòa nhạc quốc gia được coi là "lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ VN gửi đến bạn bè quốc tế bằng niềm tự hào về truyền thống oanh liệt cùng một trái tim nhân hậu, luôn hướng về phía trước, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin mãnh liệt và sức sống tràn đầy".

Tổ quốc trong tim, ấy là những bước chân hào hùng của những người con gánh trên mình sứ mệnh thiêng liêng "ra đi bảo tồn sông núi", qua liên khúc Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi với màn kết hợp lần đầu nhưng hết sức ăn ý của bộ ba Đăng Dương - Tùng Dương - Phạm Thu Hà. Là những khoảnh khắc yên bình chốn thôn dã, nơi người dân quê bám ruộng đồng tạo nên những mùa vàng góp sức cho tiền tuyến, qua liên khúc Làng tôi - Ngày mùa (biểu diễn: Phạm Thu Hà). Cũng từ những làng quê yên ả đó, bao lớp thanh niên đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi non sông suốt gần một thế kỷ, với ca khúc Lên đàng, lần đầu tiên được phối rock cùng liên khúc: Hò kéo pháo - Đường lên phía trước, dành cho màn thể hiện lôi cuốn của Đông Hùng. Là khoảnh khắc người mẹ ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hát, mừng kháng chiến đã giành đất nước về cho đời qua tiếng hát bừng sáng của Võ Hạ Trâm với Mẹ yêu con. Là những đàn chim gọi bình minh thức giấc, những vầng mặt trời gieo hạt nắng vô tư giữa một cuộc chiến đong đầy hy sinh xương máu và nôn nao ước vọng hòa bình, với Bài ca hy vọng - Khát vọng (biểu diễn: Võ Hạ Trâm, Hà Lê)...

Khi 50.000 người cùng hòa giọng Tiến quân ca - Ảnh 2.

Khán giả trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng dàn hợp xướng 80 người trên sân khấu cất cao lời hát Tiến quân ca

ẢNH: TUẤN MINH

Tổ quốc trong tim còn là bức chân dung của những người Việt trẻ của thời bình và kỷ nguyên vươn mình, qua những ca khúc về Tổ quốc quê hương với hai tiếng Việt Nam không ngừng vang lên từ những lồng ngực trẻ: Quê hương Việt Nam - Xinh tươi Việt Nam, Người Việt Nam, Tôi yêu Việt Nam, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Một vòng Việt Nam..., với những màn biểu diễn sôi động trẻ trung của Suboi, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Tuấn Cry, Thanh Duy, Tóc Tiên... Bên cạnh đó, màn diễu binh của 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 trên nền nhạc Tiến bước dưới quân kỳ (Doãn Nho) đã tạo nên một khoảnh khắc oai hùng khó quên. Đây là những chiến sĩ từng đại diện cho các lực lượng vũ trang VN tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ - Moscow (Nga) hồi tháng 5.

Chương trình khép lại bằng bản hòa ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng giữa màn pháo hoa tầm thấp. Tổ quốc trong tim đọng lại nơi người xem lời hiệu triệu và nhắn nhủ thiêng liêng, nồng ấm: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi: ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay, Tổ quốc chẳng ở đâu xa/Tổ quốc nằm ở tim ta - muôn người...

