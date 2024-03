Dân nuôi gần 200.000 con chó, mèo, TP.HCM đang làm gì để quản lý?

Về vấn đề này, ông Lê Minh Trí, Phó trưởng Phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở NN-PTNT TP.HCM, cho biết thống kê hiện nay, TP.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 100.000 hộ gia đình.

Theo thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, từ đầu năm 2024 đến ngày 24.3, cả nước xảy ra 26 ca tử vong trên người do bệnh dại ở 15 tỉnh, thành phố (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023 có 12 ca). Tuy nhiên, trên địa bàn TP.HCM nhiều năm liền không xảy ra ca dại trên động vật cũng như trên người. TP.HCM cũng được cấp chứng nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

TP.HCM có hơn 183.000 con chó, mèo được nuôi

NHẬT THỊNH



59 phường, xã thành lập tổ bắt chó thả rông

Ông Lê Minh Trí cho hay TP.HCM đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh dại động vật trên địa bàn.



Về công tác tiêm phòng vắc xin, Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.HCM phối hợp UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo trên địa bàn, trong đó hỗ trợ 50% chi phí vắc xin tại 5 huyện ngoại thành (Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi). Đồng thời tập trung tiêm phòng vắc xin đại trà vào khoảng tháng 3 - 5 hằng năm và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo tuổi chó, mèo. Tỷ lệ tiêm phòng hằng năm luôn đạt tỷ lệ trên 88% tổng đàn kiểm tra.

Ngoài ra, mỗi năm đơn vị lấy khoảng hơn 300 mẫu máu xét nghiệm hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng, qua đó tỷ lệ bảo hộ đối với bệnh dại tại TP.HCM luôn đạt trên 80%. Các cơ quan cũng kiểm soát chặt chẽ các cơ sở hành nghề dịch vụ thú y tư nhân, nhằm cập nhật kịp thời tình hình tiêm phòng tại các phòng khám thú y tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh cho người nuôi chó, mèo.

Theo ông Lê Minh Trí, công tác bắt chó thả rông cũng được thực hiện tích cực. Hiện nay, có 59 phường, xã, thị trấn tại TP.HCM đã thành lập tổ bắt chó thả rông (hiện thành phố có 312 phường, xã, thị trấn).

Ông Lê Minh Trí, Phó trưởng phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở NN-PTNT TP.HCM THẢO NHÂN



Mới đây, Sở NN-PTNT TP.HCM trình UBND TP.HCM về Quy định tạm thời về quản lý nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, đề xuất chủ vật nuôi chó, mèo phải kê khai trong vòng 3 ngày sau nhập về nuôi, đồng thời kê khai định kỳ 2 lần/năm, không để chó tấn công người, không được để chó gây ồn ào.

Khuyến cáo cho người nuôi chó, mèo

Để công tác phòng chống bệnh dại hiệu quả, TP.HCM khuyến cáo người dân các giải pháp: