Đạn pháo thông minh Excalibur của Mỹ bỗng hóa 'khờ dại' ở Ukraine?

Binh sĩ của Ukraine cho hay hệ thống gây nhiễu của Nga đã khiến đạn pháo dẫn đường Excalibur 155 mm chịu ảnh hưởng lớn nhất. Do đó, theo báo The Washington Post hôm 24.5, Mỹ đã dừng chuyển loại đạn đắt đỏ này cho Ukraine.

Theo báo cáo từ Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ, mỗi quả M982 Excalibur có giá 100.000 USD vào năm 2022, đắt hơn 50 lần so với những loại đạn 155 mm không dẫn đường.

Tờ The New York Times dẫn các báo cáo mật về vũ khí Ukraine chỉ ra từ tháng 1.2023 đến tháng 8.2023, tỷ lệ bắn trúng của Excalibur đã giảm mạnh từ 55% xuống còn 6%. Đây cũng là thời điểm Ukraine tiến hành phản công nhưng cuối cùng đã thất bại. Ước tính có khoảng 3.000 quả đạn Excalibur được bắn từ lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ Kyiv nhằm đến các thành phố Kherson, Kharkiv và Bakhmut. Từng có thời điểm bắn đến 19 phát đạn M982 mới có một quả trúng mục tiêu, vị chi Ukraine tốn gần 2 triệu USD cho mỗi lần bắn trúng.

Một quân nhân Ukraine chuẩn bị bắn pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía quân đội Nga ở khu vực Donetsk REUTERS

Khi mới được chuyển đến Ukraine, Excalibur được ca ngợi là nhân tố thay đổi cuộc chơi. Loại đạn dẫn đường có tầm bắn 40 km và chính xác hơn đạn pháo thông thường. Không chỉ Excalibur, pháo phản lực HIMARS vốn có tầm bắn chính xác ở khoảng cách 300 km cũng thiếu hiệu quả trước năng lực gây nhiễu của quân đội Moscow.

Trang Business Insider hồi tuần trước cũng dẫn một báo cáo tiết lộ các bom lượn do Mỹ cung cấp đã liên tục nhằm hụt mục tiêu.

Chuyên trang quân sự Defense One vào đầu tháng 5 dẫn lời ông Mike Nagata, cựu trung tướng Lục quân Mỹ, cho rằng Washington đã bị tụt lại về khả năng tác chiến điện tử.

Ông nói: "Khoảng cách giữa năng lực mà Mỹ đáng lý phải có được và năng lực thực tế ngày càng cách xa trong nhiều lĩnh vực".