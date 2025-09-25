Đàn piano thay đổi cuộc đời một học sinh tiểu học

Một cây đàn piano, một bước ngoặt

Nguyễn Ngọc Minh là học sinh lớp 5, Trường tiểu học Khởi Nguyên (Genesis School), Hà Nội với học bổng liên tiếp 4 năm. Ngoài ra, Minh đang theo học song song tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, em còn biết 3 ngoại ngữ và đạt vô số giải thưởng piano lớn nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, đó là chuỗi thành tích ấn tượng, nhưng ẩn sau là hành trình đầy nỗ lực được với sự đồng hành của mẹ em - chị Lê Thị Hiền.

Ngọc Minh với cây đàn piano giúp em đạt nhiều giải thưởng ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Hồi năm 2019, căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 25m² ở Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ) của hai mẹ con chị Hiền chật hẹp hơn khi có thêm cây đàn piano. Đó là quyết định táo bạo khi chị rút toàn bộ số tiền tích góp cho con nhiều năm để mua đàn trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Với nhiều người, đây có thể là sự liều lĩnh, nhưng với chị Hiền, cây đàn vừa là món quà cho con, vừa là khoản dự phòng cho tương lai.

"Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, nếu chẳng may có chuyện gì thì tiền để trong ngân hàng cũng không mang theo được. Mua cây đàn cho con có niềm vui, khó khăn thì bán đi cũng không mất giá, mặc dù 2 mẹ con chả ai biết piano là gì, nhà cũng không ai theo nghệ thuật", chị Hiền cười.

Điều đáng nói là hoàn cảnh hai mẹ con chị không mấy khá giả. Chị Hiền là mẹ đơn thân, vất vả làm đủ nghề tự do để nuôi con. Thế nhưng sự eo hẹp về vật chất không thể ngăn cản được niềm tin và lạc quan của chị.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, bé Ngọc Minh được học đàn online với thầy. Ngày nào em cũng ngồi bên phím đàn, luyện tập nhiều thành quen, kỹ năng ngày càng tiến bộ. Giáo viên dạy trực tuyến khen em rất chăm chỉ, có khả năng học tập tốt; còn các phụ huynh khác thì động viên đưa em lên Hà Nội để theo con đường âm nhạc. Nhưng với chị Hiền, mọi việc đơn giản chỉ là để con được vui, được rèn kỷ luật và chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để chuyển lên Hà Nội.

Ngọc Minh trong chương trình biểu diễn dành cho học sinh sinh viên xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

"Bản thân chị thấy, bé nhà chị không có năng khiếu gì đặc biệt đâu, ai cũng vậy, rèn luyện nhiều thì sẽ thành một thói quen thôi", chị Hiền khiêm tốn chia sẻ.

Thế nhưng chính sự kiên trì của Ngọc Minh, sự động viên của mẹ, cùng tình yêu âm nhạc đã giúp Ngọc Minh dần khẳng định năng lực, từ những phím đàn trong căn phòng nhỏ trở thành điểm sáng, đưa em đến với nhiều thành tích sau này.

Nội lực mạnh mẽ từ cô bé tiểu học

Từ cách con học đánh đàn, chị Hiền tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp, không ép buộc con mà xây dựng kỷ luật bằng thời gian biểu cụ thể. Ngọc Minh học đàn từ 3 tiếng mỗi ngày. Ngoài thời gian đó ra, Ngọc Minh học tiếng Anh và tiếng Trung qua YouTube và nghe loa, buổi tối con học các môn văn hóa theo các app giá rẻ mà mẹ đã tìm mua. Mỗi ngày của em được lấp đầy bởi sự chủ động và tính kiên trì trong học tập.

Chỉ sau một thời gian, Ngọc Minh đã đọc sách, giao tiếp thành thạo tiếng Anh, sử dụng tiếng Trung ở mức cơ bản và vẫn đảm bảo đứng trong tốp 3 các môn văn hóa trên lớp. Thành quả ấy được ghi nhận bằng học bổng của Trường NewTon tại Vĩnh Phúc và Trường Khởi Nguyên (Genesis), tại Hà Nội vào năm 2021, khi ấy bé Ngọc Minh cuối lớp 1.

Ngọc Minh miệt mài học tập ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Năm 2022, hai mẹ con chị Hiền chuyển lên Hà Nội thuê phòng trọ ở để bé Ngọc Minh có thể thuận tiện đi học. Hằng ngày, bé Ngọc Minh vẫn miệt mài đi học tại trường Khởi Nguyên (Genesis) và luyện tập piano. Lần này đã có sự thay đổi khi em được học đàn trực tiếp với thầy giáo, nhưng vì giới hạn tài chính nên em chỉ được luyện 1 buổi 1 tuần.

Không dừng lại ở đó, lên lớp 3, Ngọc Minh lại tiếp tục đỗ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khoa Piano. Việc được học ở cả 2 trường cùng lúc giúp em vừa mở rộng tri thức theo chương trình song ngữ, vừa rèn luyện chuyên môn âm nhạc theo hướng chuyên sâu.

"Con vẫn còn là một đứa trẻ, nhiều lúc vẫn ham chơi. Nhưng có lẽ vì thương mẹ nên con đôi phần hiểu chuyện. Tôi luôn dạy con rằng không có điều gì là sẵn có, từ bữa cơm ăn đến bộ quần áo mặc hằng ngày. Vì thế, con phải tự hiểu giá trị của việc học", chị Hiền nói. Dẫu vậy với những kết quả này, ngoại lực thúc đẩy của chị Hiền cũng không thể tạo ra một cô bé Minh kiên cường nếu không có từ chính nội lực của cô bé. Và nội lực ấy càng thể hiện rõ hơn vào năm 2025, khi chị Hiền gặp tai nạn gãy chân, mất khả năng lao động tạm thời.

Trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Minh chủ động gánh vác việc nhà, tự đi học, phụ giúp mẹ đi chợ, thậm chí nhận giao hàng giúp mẹ bằng chiếc xe đạp nhỏ. Mọi việc vẫn được em duy trì song song với lịch học và luyện đàn, điều này cho thấy bản lĩnh và ý thức trách nhiệm hiếm có ở một cô bé độ tuổi tiểu học.

"Con mong được đoạt giải Chopin như bác Đặng Thái Sơn"

Với Ngọc Minh, piano không chỉ là sở thích mà còn là công cụ để em khẳng định bản thân. Ngoài ra, Ngọc Minh rất thích bơi, em hay dành ra mỗi ngày 1 tiếng để bơi lội. Nhờ vào tài năng của mình, em thường tham gia các buổi trình diễn đàn và cuộc thi bơi lội nhỏ. Những phần thưởng sau đó, em dùng để ủng hộ dự án "Nuôi em" (giúp hỗ trợ tiền ăn cho học sinh vùng cao khó khăn - PV), hai mẹ con em đã hỗ trợ cho một bạn nhỏ trong suốt 4 năm.

Vào mỗi cuối tuần, em luôn tích cực tham gia các dự án cộng đồng, trong đó có "Dự án cộng đồng của Keep Clean Việt Nam, Xanh Việt Nam" do hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm đại sứ, qua đó em được trau dồi thêm ý thức cộng đồng và xã hội.

Ngọc Minh chăm chỉ với những dự án cộng đồng

Ngọc Minh luôn mang theo bên mình chiếc loa để nghe ngoại ngữ

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Bên cạnh đó, Ngọc Minh cũng đang miệt mài tự học tiếng Pháp. Em hy vọng việc biết thêm một ngôn ngữ sẽ là cánh cửa giúp em tìm kiếm nhiều cơ hội trong tương lai.

Ngọc Minh chia sẻ: "Con mong được đoạt giải Chopin như bác Đặng Thái Sơn. Con cũng ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano như thầy giáo của con, để con còn giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc đời".

"Con muốn cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh rất nhiều để chăm lo cho, để con có thể được đi học, được chơi đàn, được bơi lội và được đến Hà Nội sinh sống", Ngọc Minh bày tỏ.

Hiện tại, hai mẹ con chị Hiền vẫn gắn bó trong căn phòng trọ nhỏ tại Hà Nội, nơi luôn đầy ắp tiếng cười và âm thanh của những phím đàn. Chính vì thế, với Ngọc Minh, ước mơ ấy không chỉ là khát vọng của một nghệ sĩ tương lai hay mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chất chứa niềm khao khát đưa người mẹ nghị lực của mình đặt chân đến những chân trời mới...

Các thành tích piano nổi bật của Nguyễn Ngọc Minh: Đỗ khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2024);

Giải nhất bảng A không chuyên Vietnam's got talent, được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Học viện Âm nhạc Huế tuyển thẳng vào trường (2024);

Giải nhất Liên hoan Những nốt Nhạc xanh thành phố Đà Nẵng tổ chức (2023);

Giải nhất Thăng Long Festival do Trường ĐH Thăng Long tổ chức (2023);

Giải nhất biểu diễn Talent ở các Trường Genesis, Sentia… (2022);

Giải nhất piano do Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức (2024);

Giải nhì Festival toàn quốc piano, giải nhì piano do Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức (2023).



