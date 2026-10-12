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    Dàn sao cùng loạt hit khuấy động Đại nhạc hội thanh niên 2026

    Dàn sao cùng loạt hit khuấy động Đại nhạc hội thanh niên 2026

    Võ Hiếu
    Võ Hiếu
    Tối 11.10, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Erik cùng nhiều nghệ sĩ khuấy động sân khấu Đại nhạc hội thanh niên 2026 với loạt hit, mang đến đêm nhạc sôi động giữa lòng Hà Nội.


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