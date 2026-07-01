Dàn sao Hàn lên tiếng ủng hộ Son Heung Min sau thất bại tại World Cup 2026

Đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc Son Heung Min đang nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều nghệ sĩ sau khi đăng tải tâm thư xin lỗi, liên quan đến việc đội tuyển quốc gia sớm dừng bước tại FIFA World Cup 2026.

Son Heung Min được ủng hộ sau lời xin lỗi chân thành

Trong bối cảnh những lời chỉ trích ngày càng tăng sau khi Hàn Quốc không thể vượt qua vòng bảng, Son Heung Min đã đứng ra nhận trách nhiệm với tư cách đội trưởng. Hành động này giúp anh nhận được nhiều lời khen vì tinh thần thủ lĩnh và sự chân thành.

Đội trưởng Son Heung Min nhận trách nhiệm sau hành trình không như kỳ vọng của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Ngày 30.6, tiền đạo thuộc LAFC chia sẻ một bài viết dài trên Instagram, bày tỏ sự tiếc nuối trước màn trình diễn không như kỳ vọng của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup: "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và tôi cũng không muốn né tránh thực tại".

Anh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ trên khắp đất nước, cho biết với tư cách một người yêu bóng đá, anh hoàn toàn thấu hiểu sự thất vọng và bức xúc mà các cổ động viên đang trải qua: "World Cup luôn là sân khấu trong mơ mà tôi đã nói đến từ khi còn nhỏ. Cảm giác như giấc mơ ấy đã sụp đổ. Tôi vô cùng đau lòng và thành thật mà nói, đến bây giờ vẫn rất khó để chấp nhận thực tế này".

Cầu thủ 34 tuổi thừa nhận anh cảm thấy trách nhiệm nặng nề khi không thể đáp lại sự ủng hộ bền bỉ mà người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc dành cho đội tuyển.

Dù thất bại để lại nhiều tiếc nuối, Son Heung Min khẳng định anh sẽ tiếp tục chiến đấu vì đội tuyển quốc gia. Anh cũng kêu gọi người hâm mộ không dành những lời chỉ trích quá nặng nề cho các đồng đội, đồng thời mong các cổ động viên tiếp tục động viên toàn đội trong giai đoạn khó khăn này.

Thông điệp đầy cảm xúc của Son Heung Min nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ giới giải trí. Trong số những người để lại bình luận có Kim Hee Chul của Super Junior. Nam ca sĩ đăng biểu tượng đang khóc để bày tỏ sự đồng cảm.

Diễn viên Park Bo Gum cũng để lại lời nhắn chân thành, mong Son Heung Min tiếp tục khoác áo đội tuyển Hàn Quốc tại FIFA World Cup 2030. Anh viết: "Son Heung Min, tôi thật lòng hy vọng anh sẽ lại đồng hành cùng chúng ta ở World Cup 2030". Nhạc sĩ Don Spike cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ: "Các cầu thủ không có lỗi. Tôi đã mong chờ được thấy họ tỏa sáng ở kỳ World Cup tiếp theo. Cố lên Hàn Quốc!".

Cựu chuyên gia phân tích tội phạm kiêm nhân vật truyền hình Kwon Il Yong ca ngợi thái độ kiên định của Son Heung Min, đồng thời khẳng định ông sẽ tiếp tục ủng hộ đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc bất kể kết quả ra sao.

Ca sĩ Kim Song, vợ của Kang Won Rae, nhắn nhủ Son Heung Min rằng "không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng" và cảm ơn anh vì đã cống hiến hết mình trên sân cỏ. Diễn viên Lee Si Eon và ca sĩ KCM cũng để lại lời cảm ơn dành cho toàn đội vì những nỗ lực trong suốt giải đấu. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác như diễn viên nhạc kịch Kim Ho Young, nhân vật truyền hình Chae Rina, diễn viên hài Lee Yong Joo, phát thanh viên người Ý Alberto Mondi, rapper Hangzoo, rapper Loopy và người mẫu Hye Park cũng gửi lời động viên đến Son Heung Min và đội tuyển Hàn Quốc.

Dù hành trình World Cup của Hàn Quốc khép lại trong sự thất vọng, nhiều người hâm mộ vẫn dành lời khen cho Son Heung Min vì đã dũng cảm nhận trách nhiệm, đồng thời đứng về phía cả người hâm mộ lẫn các đồng đội.