2 năm qua, người đẹp liên tục xuất hiện trong Webtoon đời tôi, Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ 2 và mới đây nhất là Tình yêu ủ rượu đang chiếu trên kênh cáp ENA (Hàn Quốc). Dù rating loạt phim trên không mấy khả quan, nhưng diễn xuất đầy cảm xúc của Kim Se Jeong nhận được phản hồi tích cực. Cô đang xem xét dự án mới The Moon Flows in This River ra mắt vào năm sau