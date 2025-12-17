Dàn sao tham gia sự kiện ra mắt nền tảng truyền thông ‘Sống đẹp’

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Anh Tú, LyLy, Dương Domic, LYHAN, MaiQuinn. Sự góp mặt của các nghệ sĩ không chỉ tạo dấu ấn đặc biệt mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị và tinh thần "Sống đẹp" đến cộng đồng.

Tại sự kiện, PNJ cũng đã tiến hành nghi thức ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược gồm YeaH1 Network, Universal Music Việt Nam và Muse Talent Management. Liên minh này tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo mạnh mẽ, kết hợp thế mạnh sản xuất nội dung chuyên nghiệp, mạng lưới nghệ sĩ rộng khắp và khả năng kết nối đa tầng với cộng đồng.

Thông qua hợp tác, các bên cam kết đồng hành cùng phát triển những dự án văn hóa - nghệ thuật mang tính đột phá, các chương trình cộng đồng ý nghĩa, tạo nên những trải nghiệm giàu cảm xúc và sâu sắc. Từ đó, góp phần truyền tải những câu chuyện đầy cảm hứng, lan toả những giá trị tích cực và nhân văn trong đời sống xã hội.