Dàn sao tham gia sự kiện ra mắt nền tảng truyền thông ‘Sống đẹp’

Thiện Mai
17/12/2025 20:00 GMT+7

Ngày 14.12, PNJ giới thiệu nền tảng truyền thông 'Sống đẹp' - đồng hành lan tỏa tinh thần sống đẹp và cùng bạn sống đẹp mỗi ngày. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu, nhằm truyền cảm hứng và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Anh Tú, LyLy, Dương Domic, LYHAN, MaiQuinn. Sự góp mặt của các nghệ sĩ không chỉ tạo dấu ấn đặc biệt mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị và tinh thần "Sống đẹp" đến cộng đồng.

Dàn sao tham gia sự kiện ra mắt nền tảng truyền thông ‘Sống đẹp’- Ảnh 1.

Tại sự kiện, PNJ cũng đã tiến hành nghi thức ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược gồm YeaH1 Network, Universal Music Việt Nam và Muse Talent Management. Liên minh này tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo mạnh mẽ, kết hợp thế mạnh sản xuất nội dung chuyên nghiệp, mạng lưới nghệ sĩ rộng khắp và khả năng kết nối đa tầng với cộng đồng.

Thông qua hợp tác, các bên cam kết đồng hành cùng phát triển những dự án văn hóa - nghệ thuật mang tính đột phá, các chương trình cộng đồng ý nghĩa, tạo nên những trải nghiệm giàu cảm xúc và sâu sắc. Từ đó, góp phần truyền tải những câu chuyện đầy cảm hứng, lan toả những giá trị tích cực và nhân văn trong đời sống xã hội.

 

sống đẹp PNJ ra mắt nền tảng truyền thông truyền cảm hứng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
