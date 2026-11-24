Đoàn phim Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim giao lưu cùng đông đảo khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 23.11 ẢNH: ĐPCC

Hòa chung không khí Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, TP.HCM tổ chức đêm nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và khẳng định sức sống mạnh mẽ của nghệ thuật trong đời sống đương đại. Tại không gian mở của phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 23.11, khán giả được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc: từ trình diễn võ nhạc, dân ca hòa âm hiện đại, nghệ thuật xiếc - múa rối cho đến không gian giao lưu điện ảnh…

Trong khuôn khổ sự kiện, đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cùng dàn diễn viên của Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim: Quốc Huy, Vĩnh Đam, Rima Thanh Vy, Lynhci, Phương Trà My và Trầm Minh Hoàng lần đầu xuất hiện trước công chúng. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả, tạo cơ hội để người dân và du khách gặp gỡ ê kíp, đồng thời tìm hiểu cách các yếu tố văn hóa Việt được khai thác, tái hiện qua ngôn ngữ điện ảnh.

Đạo diễn Victor Vũ giao lưu cùng khán giả trong không gian mở của phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: ĐPCC

Đoàn phim Thám tử Kiên 2 giữa "vòng vây" khán giả ẢNH: ĐPCC

Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cùng các thành viên trong ê kíp chia sẻ về dự án và nỗ lực đưa văn hóa Việt trên màn ảnh ẢNH: ĐPCC

Với bối cảnh Việt Nam thế kỷ 19, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim tiếp tục khai thác những nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chia sẻ về lựa chọn này, đạo diễn Victor Vũ cho biết mỗi vùng miền đều có những đặc trưng văn hóa riêng.

Trong các dự án gần đây, anh nhiều lần chọn miền Bắc làm bối cảnh. Riêng với bộ phim này, do được chuyển thể từ tiểu thuyết lấy bối cảnh vùng đất này, đạo diễn muốn giữ tinh thần nguyên tác, đồng thời làm nổi bật những nét văn hóa đặc trưng của Bắc Bộ.

"Càng tìm hiểu, tôi càng thấy văn hóa Bắc Bộ có nhiều điều thú vị về lối sống và con người. Tôi mong rằng qua bộ phim, khán giả sẽ có thêm cơ hội khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam", đạo diễn Victor Vũ chia sẻ.

Ở góc độ nhà sản xuất, Đinh Ngọc Diệp cho biết ê kíp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các chi tiết văn hóa để đưa vào phim. Nữ diễn viên, người đảm nhận vai Hai Mẫn, bày tỏ: "Văn hóa Việt Nam mình quá sâu, quá rộng và vô cùng đẹp. Vì vậy, ê kíp chỉ mong có thể đóng góp một phần nhỏ tâm huyết của mình để tái hiện những góc phố, nếp sống và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với khán giả hôm nay".

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh trình diễn Lời hẹn, ca khúc trong phim. Anh cho biết đã đưa nhiều giai điệu dân ca vào sáng tác để phù hợp với màu sắc văn hóa Bắc bộ mà phim khai thác. Ca khúc còn có sự tham gia của các nghệ nhân đàn nhị, đàn đáy và sáo

ẢNH: ĐPCC

Với câu chuyện trinh thám đặt trong bối cảnh Việt Nam thế kỷ 19, bộ phim tiếp tục hành trình đưa những chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ ẢNH: ĐPCC

Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy hé lộ về 'Thám tử Kiên 2'

Bên cạnh phần màn giao lưu gần gũi với đông đảo khán giả, du khách, dàn diễn viên của Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim cũng hé lộ về phần phim mới và vai trò của họ trong dự án.

Tiếp nối phần phim trước, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục thủ vai Hai Mẫn - nhân vật đóng vai trò quan trọng trong hành trình phá án mới của thám tử Kiên (Quốc Huy). Cô chia sẻ trong phần 2 này, Hai Mẫn không còn là người đứng bên lề câu chuyện mà liên quan đến diễn biến chính. Cô và thám tử Kiên cũng sẽ có những chuyển biến mới trong mối quan hệ.

Diễn viên Quốc Huy chia sẻ về nhân vật thám tử Kiên trong phần phim mới ẢNH: ĐPCC

Trong khi đó, Quốc Huy, diễn viên thủ vai thám tử Kiên, chia sẻ về những khó khăn trong quá trình quay phim tại Quảng Bình. Nam diễn viên cho biết phần 2 có thêm nhiều bộ cổ phục thuộc các tầng lớp khác nhau cùng những chi tiết thú vị trong cốt truyện. "Tôi hy vọng các bạn trẻ khi xem phim sẽ có thêm hứng thú tìm hiểu về văn hóa Việt Nam", anh nói.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc từ phần phim trước, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên mới như Vĩnh Đam, Lynhci, Rima Thanh Vy, Phương Trà My… Trong đó, Vĩnh Đam cho biết ban đầu anh chịu không ít áp lực khi đảm nhận vai thám tử Quyết, trợ lý của thám tử Kiên. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để nam diễn viên trẻ trau dồi kỹ năng diễn xuất, thể lực và mở rộng vốn hiểu biết về văn hóa.

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim dự kiến khởi chiếu từ mùng 1 tết 2027.