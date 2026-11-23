Chương trình nghệ thuật 3D mapping Dòng chảy bất tận diễn ra trước trụ sở UBND TP.HCM. Tại đây, ánh sáng, hình ảnh, âm nhạc được sử dụng kể câu chuyện nguồn cội, lịch sử, văn hóa Việt vùng sự sự phát triển của thành phố mang tên Bác ẢNH: T.C

Đây là một trong những hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại TP.HCM, diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), năm đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Sân khấu mở hình tròn được dựng giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo không gian biểu diễn gần gũi, giúp khán giả theo dõi các tiết mục từ nhiều góc độ.

Chương trình gồm ba phần: Khí phách và nghĩa tình với nghệ thuật cải lương; Uy nghiêm hào khí tôn vinh nghệ thuật hát bội; Thanh âm đại ngàn và đồng bằng giới thiệu các tiết mục ca múa, âm nhạc dân gian.

Ở phần cải lương, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Điền Trung cùng các nghệ sĩ trình diễn trích đoạn tuồng cổ Câu thơ yên ngựa, tái hiện hình tượng Thái úy Lý Thường Kiệt và khí phách chống giặc ngoại xâm. Trong khi đó, ca sĩ Quốc Đại thể hiện Đêm gành Hào nghe điệu hoài lang, mang âm hưởng đờn ca tài tử đến với khán giả.

Chương trình còn giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống từ các vùng miền, như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu sáo, múa Mâm Vàng trong nghi lễ bóng rỗi Nam bộ, múa nón quai thao Kinh Bắc cùng những vũ điệu đặc trưng của Tây nguyên. Các tiết mục có sự tham gia của nghệ sĩ thuộc nhiều loại hình nghệ thuật, đại diện cho các cộng đồng Kinh, Chăm, Hoa, Khmer...

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tôn vinh sắc màu văn hóa Việt thu hút đông đảo người dân, du khách ẢNH: T.C

Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người với các hoạt động tôn vinh sắc màu văn hóa Việt. Sự kiện lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa tại TP.HCM ẢNH: T.C

Các người mẫu trình diễn áo dài, các thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống trước đông đảo khán giả ẢNH: T.C

Đám đông xếp hàng chờ xin chữ ông đồ, theo dõi nghệ nhân làm tò he, trải nghiệm nghệ thuật xoắn giấy... ẢNH: T.C

Sự kiện trở thành nơi hội tụ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vùng miền... ẢNH: T.C





NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Điền Trung cùng loạt nghệ sĩ cải lương trình diễn trích đoạn cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa, tái hiện những giây phút bi tráng, hào hùng của lịch sử chống giặc ngoại xâm qua hình tượng trung tâm là Thái úy Lý Thường Kiệt ẢNH: T.C

Không gian mở của chương trình thu hẹp khoảng cách, tạo nên sự kết nối gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả. NSƯT Tú Sương chụp hình cùng người hâm mộ bên ngoài sân khấu ẢNH: T.C

Ca sĩ Quốc Đại trình diễn Đêm gành Hào nghe điệu hoài lang trước sự theo dõi của hàng nghìn khán giả ẢNH: T.C

Chương trình níu chân người dân, du khách qua hàng loạt tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa, tôn vinh nghệ thuật truyền thống ba miền: từ hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn đờn ca tài tử, độc tấu sáo cho đến điệu múa Mâm Vàng trong nghi lễ bóng rỗi Nam bộ, múa nón quai thao Kinh Bắc, những vũ điệu đặc trưng của núi rừng Tây nguyên, của đồng bào các dân tộc: Kinh, Chăm, Hoa, Khmer... ẢNH: T.C

Ca sĩ Quốc Đại, Cao Công Nghĩa trình diễn tiết mục Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời trong sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo khán giả ẢNH: T.C