Chiều 22.11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố tại phường Kon Tum, với sự tham gia của Hoa hậu H'Hen Niê cùng hơn 3.400 nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 35 xã trên địa bàn tỉnh.

Hoa hậu H'Hen Niê (bìa phải) cùng các nghệ sĩ xuống phố núi Kon Tum (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Lễ hội diễn ra trên các tuyến đường Bà Triệu, Trần Phú, Bạch Đằng và kết thúc tại phố đêm Đăk Bla. Dọc các tuyến phố, tiếng cồng chiêng vang vọng, những đoàn nghệ nhân trong trang phục truyền thống rực rỡ nối nhau diễu hành, trình diễn các điệu múa dân gian, mang không khí đại ngàn đến gần hơn với người dân và du khách.

Các nghệ nhân đánh trống, cồng chiêng xuống phố diễu hành, trình diễn các điệu múa dân gian ẢNH: CẨM ÁI

Những sắc màu văn hóa của các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng, Gié Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hrê, Cor... hòa quyện trong từng bộ trang phục, nhịp chiêng và điệu múa. Mỗi đoàn nghệ nhân mang đến một nét riêng, góp phần tạo nên không gian lễ hội đa dạng, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếng cồng chiêng lúc trầm sâu, lúc rộn ràng vang lên giữa phố, hòa cùng nhịp bước và những điệu xoang mềm mại, khiến nhiều người dân, du khách thích thú dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc của lễ hội. Không gian phố phường như được khoác lên diện mạo mới, nơi văn hóa truyền thống không chỉ được trình diễn mà còn lan tỏa, kết nối cộng đồng.

Các em nhỏ trong trang phục ấn tượng tại buổi lễ ẢNH: CẨM ÁI

Anh Nguyễn Tuấn Anh, ở phường Kon Tum, cho biết lễ hội đường phố là hành trình kết nối những sắc màu văn hóa đa dạng, tạo nên bức tranh sinh động và ấn tượng. Anh cảm thấy không khí lễ hội rất đặc biệt khi các nghệ nhân mang âm thanh cồng chiêng, điệu múa và trang phục truyền thống xuống phố, giúp người dân có cơ hội thưởng thức, hiểu thêm về văn hóa các dân tộc.

Cùng chung cảm xúc, chị Cao Phúc An (ở phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) bày tỏ sự thích thú, ấn tượng trước không khí sôi động và những màn trình diễn đậm bản sắc tại lễ hội. Theo chị, sự kiện không chỉ tạo không gian vui tươi mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

Nghệ nhân và du khách tham gia Lễ hội đường phố tại phường Kon Tum ẢNH: CẨM ÁI

Lễ hội đường phố "Con đường di sản - Đại ngàn xuống phố" là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, cùng tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ngãi đến với du khách, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng.