Tưng bừng lễ hội đường phố Măng Đen ngày mùng 3 tết

Hải Phong
Hải Phong
19/02/2026 18:19 GMT+7

Giữa rừng thông và sắc hồng anh đào, lễ hội đường phố Măng Đen rộn ràng tiếng cồng chiêng, điệu xoang mang đến không gian du xuân đậm bản sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngày 19.2 (nhằm ngày mùng 3 tết), không khí xuân tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi UBND xã tổ chức Lễ hội đường phố Măng Đen, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. 

Trong tiết trời mát lành đặc trưng của vùng cao, cung đường thông thơ mộng bỗng bừng sáng bởi sắc màu văn hóa và âm thanh cồng chiêng vang vọng.

Tưng bừng lễ hội đường phố Măng Đen ngày mùng 3 tết- Ảnh 1.

Các nghệ nhân xuống đường ở Măng Đen (Quảng Ngãi) biểu diễn phục vụ du khách

ẢNH: CẨM ÁI

Lễ hội diễn ra trên tuyến đường thông Măng Đen kéo dài từ ngã 5 đầu đèo đến chợ phiên Măng Đen. Con đường dài gần 3 km uốn lượn giữa rừng thông xanh mướt, những ngày đầu năm càng thêm quyến rũ khi hoa anh đào nở rực hai bên lối đi, tạo nên khung cảnh nên thơ, thu hút du khách dừng chân chụp ảnh, thưởng ngoạn.

Điểm nhấn của lễ hội là màn diễu hành, trình diễn nghệ thuật dân gian của khoảng 50 nghệ nhân trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa không gian núi rừng, hòa cùng nhịp xoang rộn ràng, tạo nên bức tranh văn hóa sống động giữa ngày xuân.

Tưng bừng lễ hội đường phố Măng Đen ngày mùng 3 tết- Ảnh 2.

Các em nhỏ cũng tham gia biểu diễn nghệ thuật

ẢNH: CẨM ÁI

Các nghệ nhân vừa trình diễn cồng chiêng, múa xoang vừa biểu diễn nhạc cụ dân tộc và đi cà kheo dọc tuyến phố. Âm thanh trầm hùng của cồng chiêng hòa quyện với tiếng reo vui của du khách, khiến cả cung đường như bừng tỉnh sau những ngày đầu năm mới.

Nhiều du khách hào hứng hòa mình vào vòng xoang, tay trong tay cùng các nghệ nhân tạo nên những vòng tròn đoàn kết, thân tình. Không ít người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại, máy ảnh. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Tưng bừng lễ hội đường phố Măng Đen ngày mùng 3 tết- Ảnh 3.

Du khách chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc biểu diễn của các nghệ nhân

ẢNH: CẨM ÁI

Bà Nguyễn Thị Cúc (ở xã Sơn Hà, Quảng Ngãi), lần đầu tham dự lễ hội, chia sẻ rằng bà cảm nhận được không khí xuân rất đặc biệt ở Măng Đen. "Không chỉ có cảnh đẹp, ở đây còn có văn hóa truyền thống rất đặc sắc. Đầu năm được hòa mình vào tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang thế này thấy vui và ý nghĩa lắm", bà Cúc nói.

Không gian lễ hội còn là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn giao lưu, gặp gỡ và giới thiệu bản sắc văn hóa của mình đến bạn bè gần xa. Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, những bước chân uyển chuyển theo nhịp xoang, tiếng chiêng ngân dài giữa rừng thông… tất cả tạo nên một bức tranh xuân sinh động, đậm đà bản sắc vùng cao.

Tưng bừng lễ hội đường phố Măng Đen ngày mùng 3 tết- Ảnh 4.

Những người đàn ông đi cà kheo xuống đường

ẢNH: CẨM ÁI

Theo bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, lễ hội đường phố được tổ chức nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc trong dịp đầu xuân, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

"Chúng tôi mong muốn mỗi du khách đến với Măng Đen không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên mà còn hiểu thêm về đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh Măng Đen thân thiện, giàu bản sắc", bà Phương chia sẻ.

Giữa sắc hồng của hoa anh đào, sắc xanh của rừng thông và âm thanh cồng chiêng vang vọng, lễ hội đường phố Măng Đen đã mang đến một không gian vui xuân rộn ràng, mở đầu năm mới đầy hứng khởi. Không chỉ là hoạt động văn hóa, đây còn là điểm hẹn du xuân hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương trong những ngày tết.

