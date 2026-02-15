Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
15/02/2026 06:42 GMT+7

Giữa đại ngàn ở Quảng Ngãi, tổ Đèo Ải '5 không' vẫn rộn ràng chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026. Dẫu thiếu thốn, người dân nơi đây vẫn đón xuân bằng niềm tin và sự sẻ chia.

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, chúng tôi ngược về vùng núi xa xôi của xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) để tìm đến tổ Đèo Ải, thôn Nước Đang - nơi được gọi bằng cái tên đặc biệt: tổ dân cư "5 không". 

"5 không", gồm không điện lưới quốc gia, không đường bê tông, không trường học, không trạm y tế và không sóng điện thoại.

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Phóng viên Thanh Niên vượt hồ Liệt Sơn vào tổ Đèo Ải, thôn Nước Đang, xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi), nơi được gọi là tổ dân cư "5 không"

ẢNH: HẢI PHONG

Con đường vào Đèo Ải không dễ đi. Muốn qua đó phải vượt hồ Liệt Sơn gần 20 phút bằng thuyền, rồi tiếp tục chạy xe máy len lỏi trên con đường núi quanh co, lầy lội, dốc dựng đứng thêm khoảng 15 phút mới đến nơi. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mưa bay lất phất, sương mờ phủ kín triền núi. Không ồn ào, không náo nhiệt như miền xuôi, tết ở Đèo Ải đến lặng lẽ mà ấm áp.

Khi mùa xuân len vào từng mái nhà

Tổ Đèo Ải hiện có 30 hộ dân, toàn là đồng bào H'rê sinh sống quần tụ bên sườn núi. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào trồng lúa nước, trồng keo và nuôi trâu. Những năm gần đây, nhờ được Nhà nước quan tâm hỗ trợ đất sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, đời sống đã dần ổn định hơn.

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Tổ Đèo Ải nằm bên lưng chừng núi

ẢNH: HẢI PHONG

Đang treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà để chuẩn bị đón tết, anh Phạm Văn Thót (37 tuổi) cho biết gia đình đã mua thịt heo, gà, bánh tét, trà và ít bánh kẹo cho các con. 

"Năm nào làm ăn khá thì mổ heo, còn không thì mua ít thịt về ăn tết. Có gì ăn nấy nhưng phải vui", anh cười nói.

Gia đình anh có 2 con trai đang học tại trung tâm xã Đặng Thùy Trâm. Mỗi đầu tuần, anh phải thức dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước rồi chở con xuống núi đến trường. Ở Đèo Ải chưa có trường lớp, hành trình đến con chữ vì thế càng thêm vất vả.

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Anh Phạm Văn Thót treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà

ẢNH: HẢI PHONG

"Chỉ mong sau này đường sá thuận lợi hơn, có điện ổn định để con cái học hành đỡ khổ", anh Thót nói, ánh mắt nhìn xa về phía con dốc mờ sương.

Ở Đèo Ải, điện được tận dụng từ hệ thống năng lượng mặt trời nhỏ lẻ, khi có khi không. Ban đêm, nhiều nhà vẫn dùng đèn pin để sinh hoạt. Nhưng mỗi dịp cuối năm, bà con vẫn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sửa sang lại hàng rào, quét sạch lối đi.

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Anh Thót dọn dẹp, treo ảnh Bác Hồ trong nhà để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: HẢI PHONG

Tết đến, người dân nơi đây không thờ cúng tổ tiên theo phong tục miền xuôi mà chỉ treo ảnh Bác Hồ trang trọng trong nhà. Sáng mùng 1, mọi người đi từng nhà chúc tết, gửi nhau lời chúc bình an, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe.

Từ củ mì trộn gạo đến bữa cơm đủ đầy

Ngồi bên bếp lửa, ông Phạm Văn Ghê (64 tuổi) kể lại quãng thời gian khó khăn trước kia. Khi ấy, Đèo Ải chưa có ruộng lúa, người dân chủ yếu ăn củ mì, khá hơn thì trộn thêm ít gạo nấu cơm. Đường sá cách trở khiến việc giao thương gần như bị cô lập.

"Giờ có ruộng trồng lúa, có đất trồng keo, nuôi trâu bán thịt. Nhà nước quan tâm nhiều nên đời sống bà con đỡ hơn trước", ông Ghê nói.

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 5.

Người dân Đèo Ải dọn dẹp đường vào làng, treo cờ Tổ quốc 2 bên đường

ẢNH: HẢI PHONG

Tết năm nay, gia đình ông đã chuẩn bị bánh kẹo, thịt heo, gà để trong nhà. Với người miền xuôi, đó có thể là những thứ bình thường. Nhưng với bà con Đèo Ải, đó là thành quả của cả một năm lao động trên nương rẫy.

Anh Phạm Văn Liết (29 tuổi) vừa từ Lâm Đồng trở về sau vụ hái cà phê thuê, đang phụ mẹ nhóm bếp nấu ăn. "Đi làm xa cũng chỉ mong cuối năm về nhà ăn tết với gia đình", anh nói.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, anh Liết cẩn thận buộc lá cờ Tổ quốc mới lên cây tre trước hiên. "Anh em trong tổ cũng cùng nhau quét dọn đường vào thôn, cắm cờ để đón năm mới. Dù còn thiếu thốn nhưng tết phải có không khí", anh chia sẻ.

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 6.

Chị Phạm Thị Loan (bên phải) đi mua hạt kiến dương để đãi khách trong những ngày tết

ẢNH: HẢI PHONG

Chị Phạm Thị Loan (42 tuổi) đang mua sắm tại một điểm bán nhỏ trong tổ. Những ngày này, bà con tất bật chọn quần áo mới, bánh kẹo, hạt dưa, thịt heo, gà… để chuẩn bị đón xuân.

"Năm nay bà con vui lắm. Mấy hôm trước được công an xã phối hợp đoàn tình nguyện tổ chức bếp ăn 0 đồng, tặng nhu yếu phẩm, chăn mền nên ai cũng phấn khởi", chị Loan nói.

Mùa xuân của niềm tin

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngoài các phần quà, xã còn triển khai nhiều mô hình tạo không khí xuân như "đường cờ", "đường hoa", "bánh chưng xanh", góp phần gắn kết cộng đồng. Các ban, ngành cũng rà soát hộ khó khăn để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không ai thiếu đói trong dịp tết.

"Tổ Đèo Ải là vùng khó khăn nhất của xã vì chưa có điện lưới, giao thông còn nhiều trở ngại. Chính quyền đã phối hợp các đơn vị trao quà, hỗ trợ điện năng lượng, nhu yếu phẩm để bà con vui xuân, đón tết ấm áp hơn", bà Vân cho biết.

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 7.

Đường cờ Tổ quốc ở tổ Đèo Ải

ẢNH: HẢI PHONG

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 8.

Cờ Tổ quốc nổi bật rực rỡ giữa màu xanh đại ngàn

ẢNH: HẢI PHONG

Chiều xuống nhanh giữa núi rừng. Sương bắt đầu phủ kín lối đi, nhưng sắc cờ đỏ vẫn nổi bật giữa màu xanh đại ngàn. Tiếng cười trẻ nhỏ vang lên bên hiên nhà sàn, hòa cùng tiếng chày giã gạo, tiếng gà gọi nhau về chuồng.

Ở nơi được gọi là "5 không", người dân vẫn giữ trọn niềm tin vào ngày mai. Họ không so đo thiệt hơn, không đòi hỏi đủ đầy, chỉ mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con cái học hành tiến bộ.

Tết về ở tổ dân cư '5 không' giữa đại ngàn Quảng Ngãi- Ảnh 9.

Vườn cải nở hoa khoe sắc đón năm mới ở tổ Đèo ẢI

ẢNH: HẢI PHONG

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Giữa đại ngàn Quảng Ngãi, tổ dân cư "5 không" vẫn rực rỡ sắc xuân theo cách rất riêng - mộc mạc mà ấm áp.

Tin liên quan

Cào don cuối sông Trà: Gom vị quê ngày giáp tết

Cào don cuối sông Trà: Gom vị quê ngày giáp tết

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, trên dòng sông Trà Khúc, người dân xã An Phú (Quảng Ngãi) lại tất bật cào don mưu sinh. Từ con don nhỏ bé, họ không chỉ lo cái tết đủ đầy mà còn gìn giữ hương vị đặc sản và hồn quê.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ngãi Tết Nguyên đán Đặng Thùy Trâm Đèo Ải xã Đặng Thùy Trâm hồ Liệt Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận