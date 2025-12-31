Mang áo ấm, bánh kẹo tặng bà con và trẻ em xã Đặng Thùy Trâm

Ba Khâm (xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi) là thôn ở trên núi, mùa đông thường rất lạnh, người lớn đi làm nương rẫy, vào rừng nuôi ong hay tìm sản vật nếu không có áo ấm sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Trẻ em đến trường cũng rất cần áo ấm. Sắp tết dương lịch, các em bé cũng rất muốn có bánh kẹo ăn mừng năm mới. Nhóm thiện nguyện đã đáp ứng những nhu cầu thiết yếu đó của người lớn và trẻ em.

Đúng là sáng 27.12, lên Ba Khâm mới biết, trời rất lạnh, khí lạnh từ núi tỏa ra, con đường mới được sửa chữa nhưng vẫn hơi lầy lội vì mưa nhiều. Tới trụ sở thôn, bà con đã tập họp chờ sẵn, và những món quà tình nghĩa đã được phân phát tới tận tay bà con.

Có những bà con đã mừng quá vội mặc ngay những chiếc áo ấm, những chiếc áo ấm đã tới rất đúng lúc với bà con người dân tộc, từ nay khỏi sợ lạnh cóng khi đi rừng đi rẫy. Các em bé cũng rất vui vì nhận được quà bánh kẹo của nhà máy bánh kẹo thuộc Công ty Đường Quảng Ngãi gửi tặng.

Những món quà không nhiều tiền nhưng rất cần thiết cho những người nhận, nên ai cũng thấy lòng ấm áp, cả người nhận và người cho.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân vùng núi Ba Khâm khi nhận những món quà thiết yếu giữa tiết trời lạnh giá ẢNH: THANH THẢO

Làm việc với lãnh đạo xã Đặng Thùy Trâm, các anh chị rất vui, và đã có kế hoạch thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" trên khắp xã Đặng Thùy Trâm. Đó là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong dịp tết đến xuân về.

Các anh chị lãnh đạo xã mong được cán bộ, công nhân viên Nhà máy Lọc dầu Quảng Ngãi giúp thực hiện nguyện vọng này. Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo chi đoàn thanh niên và lãnh đạo công đoàn của nhà máy, các anh chị đều hân hoan hứa sẽ vận động cán bộ, công nhân viên Nhà máy Lọc dầu Quảng Ngãi đóng góp mua 1.000 lá cờ Tổ quốc để Tết Nguyên đán Bính Ngọ, những đường cờ Tổ quốc sẽ đỏ rực khắp tất cả những con đường trong xã.

Các anh chị lãnh đạo xã đã có kế hoạch lập Nhà lưu niệm Đặng Thùy Trâm ngay tại trụ sở xã để bà con trong xã và khách tham quan, du lịch mỗi khi có dịp tới xã sẽ tới thăm nhà lưu niệm này, để tưởng nhớ người bác sĩ - anh hùng - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Nhóm thiện nguyện trao áo ấm, bánh kẹo cho bà con và trẻ em thôn Ba Khâm, xã Đặng Thùy Trâm trong buổi sáng giá lạnh ngày 27.12 ẢNH: THANH THẢO

Chúng tôi cũng hứa sẽ liên hệ với gia đình chị Thùy tại Hà Nội để có được những tranh ảnh tài liệu về chị Đặng Thùy Trâm cho nhà lưu niệm.

Hai nhạc sĩ Quảng Ngãi là Đình Thậm và Văn Phượng cũng hứa sẽ trao hai ca khúc rất hay về chị Đặng Thùy Trâm, ca khúc Thùy ơi! của Đình Thậm và ca khúc Mơ thấy hòa bình của nhạc sĩ Văn Phượng, để mỗi khi có khách tới thăm nhà lưu niệm, những ca khúc này sẽ vang lên chào mừng quý khách, cho quý khách thưởng thức âm nhạc cách mạng.

Người dân thôn Ba Khâm vui mừng nhận áo ấm - những món quà thiết thực giúp bà con yên tâm lao động trong mùa đông vùng núi ẢNH: THANH THẢO

Những việc làm của chúng tôi và Nhà máy Lọc dầu Quảng Ngãi tuy nhỏ nhưng cần thiết và hữu ích. Các anh lãnh đạo nhà máy lọc dầu còn hứa sẽ mang 200 suất quà lên cho bà con xã Đặng Thùy Trâm đón Tết Nguyên đán, và có kế hoạch xây dựng trường mầm non mang tên Đặng Thùy Trâm cho xã Đặng Thùy Trâm.