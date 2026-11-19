Tối 18.11, tại quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề "Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết". Dịp này, tỉnh trao bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đối với 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Biểu diễn văn nghệ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ở Quảng Ngãi ẢNH: N.L

Văn hóa là sợi dây kết nối mỗi cá nhân với gia đình, cộng đồng và quê hương

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh tuần văn hóa là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu tham dự Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ẢNH: N.L

Theo ông Tâm, văn hóa không chỉ làm nên bản sắc dân tộc mà còn là sợi dây kết nối mỗi cá nhân với gia đình, cộng đồng và quê hương. Trong đó, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị quý báu được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành nguồn sức mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa khi hơn 1.000 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, từ miền biển, hải đảo đến đồng bằng, miền núi, vùng cao.

"Tôi mong rằng, niềm vui của tuần lễ này sẽ không dừng lại ở một tuần lễ. Văn hóa phải được gìn giữ mỗi ngày; tinh thần đại đoàn kết phải hiện diện trong từng gia đình, từng khu dân cư, trong cách chúng ta ứng xử, sẻ chia và đồng hành cùng nhau", ông Tâm nhấn mạnh.

Trao bằng chứng nhận đối với 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Quảng Ngãi, gồm nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ - Triêng, Lễ cầu mưa của người Hrê và Lễ ăn than của người Giẻ - Triêng ẢNH: N.L

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình trao bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL với 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh ngày 5.3.2026.

Các di sản gồm nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ - Triêng, Lễ cầu mưa của người Hrê và Lễ ăn than của người Giẻ - Triêng. Đây là những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, phản ánh đời sống tinh thần, tập quán sinh hoạt và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Việc các di sản được ghi danh không chỉ góp phần khẳng định giá trị văn hóa truyền thống mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, trao truyền và phát huy di sản trong đời sống cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Cũng tại chương trình, ban tổ chức trao giải cuộc thi ảnh "Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026". Trong số 16 tác phẩm được lựa chọn trao giải, tác phẩm Thanh bình của tác giả Bùi Thanh Trung đoạt giải nhất. Tác phẩm Từ hành trình tái sinh đến dấu mốc ra khơi của tác giả Huỳnh Văn Thắng được bình chọn nhiều nhất.

Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi, nhằm tìm kiếm những tác phẩm thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa, con người và định hướng phát triển của địa phương.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật "Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết", với các tiết mục ca múa nhạc, hòa tấu nhạc cụ và biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của nghệ sĩ, nghệ nhân cùng lực lượng văn nghệ địa phương.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kéo dài đến ngày 24.11

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24.11, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản và thể thao được tổ chức tại nhiều địa phương.

Bắn pháo hoa khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ẢNH: N.N

Các hoạt động đáng chú ý gồm: liên hoan cồng chiêng, múa xoang; trình diễn trang phục truyền thống; lễ hội đường phố; trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, ảnh nghệ thuật, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực địa phương. Bên cạnh đó, người dân và du khách còn có dịp theo dõi, trải nghiệm các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo.

Đáng chú ý, tối 23.11, tại sân vận động Kon Tum dự kiến diễn ra đêm hội cồng chiêng và lễ công bố quyết định, đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Tuần văn hóa được tổ chức nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Ngãi kỳ vọng tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ngãi đến người dân và du khách.