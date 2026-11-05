Quảng Ngãi có gì đặc sắc trong tuần lễ kết nối biển, đồng bằng và đại ngàn?

Sáng 5.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo chuyên đề về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động trọng tâm của Tuần Văn hóa.

Theo kế hoạch, các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 18 - 24.11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động năm nay là sự tham gia đồng bộ của cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh. Đến nay, 96/96 xã, phường, đặc khu đã có 1.098/1.098 khu dân cư đăng ký tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các khu dân cư sẽ tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, vệ sinh môi trường, biểu dương gia đình văn hóa, các mô hình cộng đồng tiêu biểu; đồng thời tổ chức đọc sách, tìm hiểu di sản và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Ông Phan Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: N.Đ

Phát biểu tại họp báo, ông Phan Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống mỗi gia đình, cộng đồng; là nơi gìn giữ bản sắc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và gắn kết các thế hệ.

Theo ông Hoàng, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan tỏa trong đời sống nhân dân.

"Điều chúng tôi đặc biệt coi trọng là người dân không chỉ đến xem mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa", ông Hoàng chia sẻ.

Từ bí mật lòng đất đến những con tàu đắm

Một trong những điểm nhấn của Tuần Văn hóa năm nay là kết nối không gian văn hóa phía đông và phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, lễ khai mạc được tổ chức tại phường Cẩm Thành, trong khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại phường Kon Tum, tạo sự giao lưu giữa không gian văn hóa biển, đồng bằng và đại ngàn.

Nhiều hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Tại khu vực phía đông, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (phường Cẩm Thành) tổ chức nhiều không gian trưng bày, giới thiệu di sản, nghề truyền thống và văn hóa các dân tộc. Đáng chú ý là chuyên đề "Bí mật từ lòng đất", giới thiệu 6 bộ sưu tập của các nhà sưu tập thuộc Hội Di sản Quảng Ngãi; không gian văn hóa cồng chiêng và hoạt động tham quan 9 con tàu đắm.

Cùng với đó, công chúng còn được trải nghiệm, tìm hiểu các nghề truyền thống như nghề rèn của người T'Dra, làm mạch nha, gốm Mỹ Thiện, bánh lá đót, bánh thuẫn và rượu cần của người Hrê.

Từ ngày 19 - 24.11, các hoạt động trình diễn cồng chiêng, xoang, đàn hát dân ca, nhạc cụ dân tộc, hát Bả trạo, sắc bùa và lễ cầu ngư (phần hội) sẽ diễn ra hằng đêm, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.

Đại ngàn rộn ràng cồng chiêng, Carnaval đường phố

Ở khu vực phía tây, Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn các loại hình nghệ thuật liên quan sẽ diễn ra từ ngày 19 - 23.11 tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và phố đi bộ phường Kon Tum.

Nhiều hoạt động được tổ chức như trình diễn cồng chiêng, múa xoang, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, dân ca kết hợp nhạc cụ và tái hiện các sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Lễ hội ở xã Măng Đen (Quảng Ngãi) ẢNH: UBND XÃ MĂNG ĐEN

Đặc biệt, Lễ hội đường phố (Carnaval) sẽ diễn ra từ 16 - 18 giờ ngày 22.11 trên các tuyến đường chính thuộc phường Kon Tum. Chương trình thời trang thực cảnh "Sắc thổ cẩm - Hồn đại ngàn" cũng là điểm nhấn, giới thiệu vẻ đẹp của nghề dệt thủ công, hoa văn và trang phục truyền thống các dân tộc.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng tại phố đêm Đăk Bla, diễn ra từ ngày 20 - 24.11, sẽ giới thiệu các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, nhạc cụ, trang phục dân tộc và sản phẩm du lịch địa phương.

Người dân và du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, qua đó tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh hướng đến tôn vinh nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng; khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, tăng cường kết nối công tác bảo tồn di sản với phát triển du lịch, sản phẩm OCOP, làng nghề và công nghiệp văn hóa.

Riêng ngày 24.11, các bảo tàng, di tích, thư viện và thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh sẽ mở cửa phục vụ người dân, du khách theo điều kiện thực tế; tăng cường các hoạt động giới thiệu di sản, chiếu phim, đọc sách, trải nghiệm văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.