Quảng Ngãi tổ chức thi sáng tác logo, ca khúc, giải cao nhất 150 triệu đồng

Ngày 28.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác logo và ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, cuộc thi sáng tác logo có chủ đề định hướng "Quảng Ngãi - bản sắc, hội tụ và phát triển". Tác phẩm dự thi cần khái quát những giá trị tiêu biểu của địa phương, thể hiện sự gắn kết giữa không gian đại ngàn với biển đảo, giữa văn hóa cồng chiêng, truyền thống cách mạng và di sản văn hóa các dân tộc.

Logo được lựa chọn phải có tính độc đáo, dễ nhận diện, dễ ghi nhớ và có khả năng ứng dụng rộng rãi trên các nền tảng số, bản in, vật phẩm quảng bá, không gian kiến trúc cũng như nhiều chất liệu, kích thước khác nhau.

Cột cờ Lý Sơn (Quảng Ngãi) đánh dấu chủ quyền biển đảo ẢNH: HẢI PHONG

Đối với cuộc thi sáng tác ca khúc, tác phẩm cần tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tình yêu quê hương Quảng Ngãi. Nội dung cũng hướng đến tinh thần đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, khát vọng vươn lên, những thành tựu, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh.

Ban tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác có chọn lọc chất liệu dân ca, dân nhạc, nhạc cụ truyền thống, âm hưởng văn hóa Sa Huỳnh, cồng chiêng, bài chòi và sắc thái âm nhạc đặc trưng của các dân tộc. Ca khúc cần có cách thể hiện sáng tạo, giai điệu dễ nhớ, dễ hát, dễ phổ biến, phù hợp với nhiều hình thức biểu diễn và thuần phong mỹ tục.

Thông qua cuộc thi, tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng phát huy tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo của các họa sĩ, nhà thiết kế, nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng đông đảo công chúng; đồng thời lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về vùng đất và con người Quảng Ngãi đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Đối với logo được lựa chọn, ban tổ chức phải rà soát nguy cơ trùng lặp, hoàn thiện kỹ thuật và thực hiện việc chuyển giao quyền tài sản theo quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ trước khi trình công nhận biểu trưng chính thức.

Giải nhất sáng tác logo trị giá 150 triệu đồng

Theo cơ cấu giải thưởng, cuộc thi sáng tác logo có 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận của trưởng ban tổ chức. Tác phẩm đạt giải nhất sẽ được lựa chọn làm biểu trưng của tỉnh Quảng Ngãi.

Người trẻ hướng về lá cờ Tổ quốc tại cột mốc ba biên thuộc xã Bờ Y (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Ngoài ra, ban tổ chức hỗ trợ 10 tác phẩm vào vòng chung khảo, mỗi tác phẩm 15 triệu đồng và giấy chứng nhận (tác phẩm được chọn làm biểu trưng chính thức thì không được hưởng khoản hỗ trợ này).

Đối với cuộc thi sáng tác ca khúc, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải A trị giá 80 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 40 triệu đồng; 4 giải C, mỗi giải 20 triệu đồng; 13 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả dự thi sáng tác biểu trưng hoặc sáng tác ca khúc về Quảng Ngãi có thể gửi tối đa 3 tác phẩm. Thời gian phát động và nhận tác phẩm dự thi dự kiến diễn ra từ tháng 11.2026 đến hết tháng 1.2027.