Logo Đà Nẵng mới: Phải thể hiện chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng

Ngày 20.9, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo Đà Nẵng mới) sau sáp nhập, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết đây là một hoạt động có nghĩa sâu sắc trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của thành phố.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo nghệ thuật mà còn là nơi lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và tình yêu của mỗi người dân đối với TP.Đà Nẵng.

Theo bà Thi, để khắc họa trọn vẹn bản sắc, tinh thần và tầm vóc của TP.Đà Nẵng, cần có một biểu trưng có khả năng truyền cảm hứng, gắn kết cộng đồng và định vị thương hiệu của thành phố trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi công bố các thông tin về việc nộp tác phẩm dự thi logo Đà Nẵng mới ẢNH: HOÀNG SƠN

Biểu trưng cần phản ánh rõ bản sắc và tầm nhìn chiến lược của TP.Đà Nẵng, khuyến khích khai thác một hoặc vài yếu tố biểu tượng tiêu biểu và đại diện cho thành phố, thể hiện được chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng thông qua các giá trị tinh thần như: sự hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo.

Biểu trưng phải đảm bảo sự hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và nội dung, tạo nên những ấn tượng tích cực, đồng thời cũng thể hiện được niềm tự hào và khát vọng phát triển của một thành phố trong tương lai.

"Trong bối cảnh địa giới hành chính của TP.Đà Nẵng hôm nay - vừa được mở rộng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thông qua cuộc thi này, thành phố mong muốn lan tỏa thông điệp về một Đà Nẵng hiện đại như luôn gìn giữ bản sắc, một đô thị phát triển bền vững, một cộng đồng hiếu khách, nghĩa tình, một tinh thần sáng tạo và đổi mới", bà Thi nói.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kêu gọi các nhà thiết kế, họa sĩ, kiến trúc sư, các sinh viên mỹ thuật và toàn thể người dân yêu mến Đà Nẵng tích cực hưởng ứng cuộc thi, gửi gắm tình cảm, trí tuệ và ý tưởng sáng tạo vào các tác phẩm.

Hình ảnh logo của Đà Nẵng và Quảng Nam trước khi 2 địa phương sáp nhập ẢNH: HOÀNG SƠN

Treo giải gần 200 triệu đồng tìm logo Đà Nẵng mới

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cho biết cuộc thi sáng tác logo Đà Nẵng mới dành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; mỗi tác giả, nhóm được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải thể hiện bản sắc, tầm nhìn chiến lược của thành phố, phản ánh giá trị văn hóa – con người Đà Nẵng, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ, cô đọng, dễ nhận diện và ứng dụng linh hoạt.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất (trị giá 150 triệu đồng) và 4 giải khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng). Thời gian nhận tác phẩm từ hôm nay 20.9 đến hết ngày 10.11 qua email: svhttdldanang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp về Sở VH-TT-DL (số 2 Đông Giang, P.An Hải, TP.Đà Nẵng).

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn qua vòng sơ khảo, lấy ý kiến nhân dân và vòng chung khảo để chọn logo chính thức. Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 12.2025.

Hội đồng nghệ thuật lưu ý một số yêu cầu trong sáng tác logo Đà Nẵng mới ẢNH: HOÀNG SƠN

Đại diện hội đồng nghệ thuật, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Đà Nẵng, nhấn mạnh logo không chỉ là hình ảnh nhận diện thương hiệu mà còn phản ánh lịch sử, con người và văn hóa của một vùng đất.

Một logo thành công phải cô đọng, dễ nhớ, truyền tải được thông điệp cốt lõi và tạo niềm tự hào cho cộng đồng.

Theo ông Kha, quá trình sáng tác cần 3 bước: nghiên cứu, chắt lọc những yếu tố đặc trưng của Đà Nẵng – Quảng Nam; định hướng phong cách hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc địa phương; ứng dụng kỹ thuật, công cụ hiện đại để hoàn thiện, bảo đảm khả năng sử dụng linh hoạt trên nhiều chất liệu.

"Logo Đà Nẵng mới là sản phẩm mỹ thuật kết tinh của tình cảm và tâm huyết. Tôi mong mỗi tác giả tham gia sẽ gửi gắm tình yêu với Đà Nẵng và Quảng Nam để sáng tạo nên những tác phẩm cô đọng, hiện đại và giàu bản sắc", ông Kha nhấn mạnh.