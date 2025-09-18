Sau lùm xùm về mẫu logo Đà Nẵng mới, thành phố tổ chức cuộc thi sáng tác

Ngày 18.9, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng thành phố (gọi tắt logo Đà Nẵng mới) nhằm tạo lập biểu trưng của thành phố, định vị và nâng cao nhận diện thương hiệu thành phố.

Theo đó, đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mỗi tác giả/nhóm tác giả tham gia không quá 3 tác phẩm dự thi.

Tác phẩm phải phù hợp với mục đích, yêu cầu của cuộc thi; đảm bảo tính sáng tạo nguyên gốc, chưa từng được công bố, sử dụng, phát hành hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.

Tác phẩm cần phản ánh rõ bản sắc và tầm nhìn chiến lược của TP.Đà Nẵng. Khuyến khích khai thác một hoặc vài yếu tố, biểu tượng tiêu biểu, đại diện cho thành phố, phản ánh rõ bản sắc và giá trị cốt lõi của địa phương.

Mẫu logo Đà Nẵng (cũ) được đánh giá có tính nhận diện cao ẢNH: S.X

Do đó, các tác giả có thể khai thác các yếu tố đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên; các công trình kiến trúc biểu tượng cho sự phát triển hiện đại, năng động và hội nhập của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, đồng thời thể hiện chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng qua các giá trị tinh thần, như: hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Tác phẩm cũng thể hiện được thông điệp về tinh thần hợp lực, sự gắn kết bền chặt giữa các cộng đồng; phản ánh tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững trong tương lai, khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Đối với yêu cầu về mỹ thuật và kỹ thuật thiết kế, tác phẩm phải bảo đảm sự hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và nội dung, tạo nên ấn tượng tích cực, đồng thời thể hiện niềm tự hào và khát vọng phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.

Trong khi đó, mẫu 1 và mẫu 2 logo Đà Nẵng mới được đưa ra lấy ý kiến người dân bị cho là "rối" vì nhiều chi tiết ẢNH: HOÀNG SƠN

Thiết kế cần mang phong cách hiện đại, tối giản, cô đọng; bảo đảm hài hòa về bố cục và màu sắc, có điểm nhấn nổi bật, dễ nhớ, dễ nhận diện và tạo thiện cảm với công chúng. Các thành phần trong biểu trưng (hình ảnh, chữ viết nếu có) phải tách biệt rõ ràng, không gây mâu thuẫn hoặc ảnh hưởng lẫn nhau.

Tác phẩm phải có tính ứng dụng cao, bảo đảm sự linh hoạt trong mọi môi trường thể hiện, bao gồm trực tiếp, trực tuyến và in ấn trên nhiều chất liệu. Đồng thời, tác phẩm cần giữ được độ sắc nét, độ tương phản rõ ràng và khả năng tái hiện tối ưu ở nhiều kích thước khác nhau, kể cả khi thu nhỏ hoặc sử dụng dưới dạng đơn sắc.

Giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận; 4 giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/tác phẩm.

Như Thanh Niên đã thông tin, đầu tháng 7 vừa qua, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng đã tổng hợp các tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác logo Đà Nẵng mới và đề xuất hội đồng tư vấn lựa chọn 4 phương án để lấy ý kiến góp ý từ cộng đồng; thời gian lấy ý kiến góp ý kéo dài đến hết ngày 15.7.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau khi 4 mẫu logo này được công khai, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại quy trình lựa chọn logo mới của Đà Nẵng diễn ra vội vàng, thời gian lấy ý kiến ngắn và chưa có cuộc thi thiết kế rộng rãi để mời gọi sự tham gia của giới chuyên môn trong và ngoài địa phương.

Mẫu 3 và mẫu 4 logo Đà Nẵng mới cũng không nhận được sự đồng thuận của nhiều người ẢNH: HOÀNG SƠN

Một số nhà văn hóa và người dân cho rằng, các mẫu đưa ra "tham chi tiết", đưa quá nhiều yếu tố danh lam thắng cảnh, di sản, thiên nhiên, kiến trúc… khiến logo trở nên rối, khó tạo dấu ấn nhận diện.

Nhiều ý kiến đề nghị địa phương nên tổ chức cuộc thi thiết kế công khai, mở rộng để có thêm nhiều phương án sáng tạo, đồng thời tham khảo rộng rãi ý kiến của người dân, học giả, chuyên gia văn hóa trước khi chọn logo Đà Nẵng chính thức, để biểu trưng thực sự phản ánh được văn hóa, lịch sử và bản sắc vùng đất Đà Nẵng mới sau sáp nhập.