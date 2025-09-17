Thường trực Ban Bí thư: Đà Nẵng phải trở thành hạt nhân của khu vực

Sáng 17.9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030). ẢNH: S.X

Những thành tựu nổi bật

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cho biết nhiệm kỳ qua, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ và những thay đổi mang tính thời đại... Trước bối cảnh đó, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt từ đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP.Đà Nẵng đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng và cơ bản, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, TP.Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả ‘mục tiêu kép’ là vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Nhờ đó, khu vực dịch vụ du lịch đã trở thành ngành kinh tế chủ lực, trong khi khu vực công nghiệp, xây dựng duy trì tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ.

Đà Nẵng cũng chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cảng Liên Chiểu, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nâng cấp và cải tạo các tuyến quốc lộ, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo đô thị.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và môi trường có nhiều chuyển biến rõ nét. Thành phố đã chủ động triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, miền núi và có nhiều chính sách an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn.

Ngoài ra, công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường, góp phần tạo nên hình ảnh Đà Nẵng an bình là điểm đến tin cậy, an toàn của người dân, du khách và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Quyết tâm vươn lên tầm vóc mới

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Dù đối mặt với những biến động về cán bộ chủ chốt, thành phố đã nghiêm túc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của các cơ quan Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư cũng cho hay, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. TP.Đà Nẵng đã chủ động thành lập các ban chỉ đạo tổ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ…

Đà Nẵng cũng đã triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng và biểu dương những nỗ lực phấn bật đấu, những kết quả toàn diện mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại đại hội. ẢNH: S.X

Ông Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh rằng, trước yêu cầu của tình hình mới, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng đã xác định những mục tiêu toàn diện, thể hiện được tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên với quyết tâm chính trị rất cao của đảng bộ.

‘Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, phấn đấu để Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu, quyết tâm đưa Đà Nẵng thành trung tâm khoa học, công nghệ, giao thương quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch, tài chính với hạ tầng giao thông, hạ tầng số phát triển để có thể cạnh tranh với các thành phố lớn, hiện đại của khu vực và thế giới, xứng đáng là hạt nhân của khu vực’, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu.

Ông Trần Cẩm Tú cũng cho hay, điều quan trọng nhất là phải cụ thể hóa, hiện thực hóa thành công những định hướng, những con số trong nghị quyết với ba mục tiêu cốt lõi cơ bản và xuyên suốt. Đó là phải ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đề nghị, sau đại hội, công việc đầu tiên cần làm ngay là tổ chức triển khai chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Mục tiêu cốt lõi và xuyên suốt là ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân. Đại hội chỉ thực sự thành công khi các mục tiêu đề ra được thực hiện thắng lợi.