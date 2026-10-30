Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tại hội nghị, ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng, giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao quyết định chúc mừng ông Nguyễn Quốc Việt (trái) và ông Trần Hoài Thu (phải) ẢNH: CTV

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh văn phòng UBND tỉnh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Võ Minh Vương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Công thương.

Thời hạn bổ nhiệm đối với 3 cán bộ trên là 5 năm, kể từ ngày 2.11.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao quyết định chúc mừng ông Võ Minh Vương (trái) ẢNH: MINH THIỆN

Đồng thời, giao quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đối với ông Phạm Nhật Vũ, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, kể từ ngày 2.11 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh giám đốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, giao quyền. Đồng thời nhấn mạnh, việc nhận nhiệm vụ mới đồng nghĩa với trách nhiệm cao hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nhanh chóng tiếp cận công việc, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại hội nghị ẢNH: MINH THIỆN

Ông Tâm yêu cầu các cán bộ khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ, tiếp tục triển khai những công việc đang thực hiện; đối với các vấn đề còn vướng mắc, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết.

“Yêu cầu đặt ra trên cương vị mới không chỉ là thực hiện đúng chức trách mà còn phải có sản phẩm, kết quả công việc cụ thể. Mỗi cán bộ cần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền”, ông Tâm nói.

