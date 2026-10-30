Từ Chiến khu Đ đến hành trình 50 năm đào tạo cán bộ

Ngày 30.10, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM (gọi tắt là phân hiệu, trụ sở tại phường Hòa Hưng) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trương Cộng Hòa, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, nhắc lại khởi nguồn Trường Cán bộ chính quyền miền Nam được thành lập năm 1974 giữa Chiến khu Đ, mang trên vai sứ mệnh cấp bách là đào tạo cán bộ tiếp quản chính quyền.

Đến năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, phân hiệu chính thức tiếp quản cơ sở tại số 10 đường 3 Tháng 2, bước vào công cuộc kiến thiết quốc gia. "50 năm qua, uy tín của phân hiệu tại khu vực Nam bộ được xây đắp bằng trí tuệ và sự cống hiến thầm lặng của bao thế hệ thầy cô tận tụy", TS Hòa nhận định.

TS Trương Cộng Hòa, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, phát biểu ôn lại hành trình 50 năm của phân hiệu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông, di sản lớn nhất mà các thế hệ đi trước để lại không chỉ là những thành tựu, mà còn là triết lý giáo dục xuyên suốt: "lý luận gắn với thực tiễn", "học đi đôi với hành". Nhiều năm qua, phân hiệu mở rộng quy mô, nâng tầm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho nhiều địa phương trong khu vực.

TS Trương Cộng Hòa cho biết trong nửa thế kỷ qua, phân hiệu đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn lượt cán bộ, công chức, viên chức, để lại nhiều dấu ấn trong cải cách nền hành chính, xây dựng bộ máy quản trị của TP.HCM và khu vực phía nam. Trong đó, nhiều thế hệ học viên, sinh viên của trường đang đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo, quản lý trọng yếu trong hệ thống chính trị, các cơ quan hành chính.

PGS-TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, phát biểu định hướng nhiệm vụ thời gian tới ẢNH: SỸ ĐÔNG

PGS-TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, đề nghị trong giai đoạn mới, phân hiệu cần tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ, trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia vào năm 2030, hướng tới chuẩn mực quốc tế về đào tạo đại học.

Trong đó, phân hiệu cần đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng mở, liên ngành, lấy người học làm trung tâm, nội dung đào tạo bám sát thực tiễn đất nước, địa phương. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách chiến lược cho các cơ quan, địa phương; tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức chất lượng cao, thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm…

"Bề dày lịch sử là điểm tựa vững chắc để phân hiệu không chỉ là cơ sở đào tạo mà phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách cho khu vực phía nam", ông Chiến nói.

Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM nhận bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM nhận bằng khen và cờ truyền thống của UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho phân hiệu vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021 - 2025. Phân hiệu cũng được tặng bằng khen, cờ truyền thống của UBND TP.HCM, thành phố Đồng Nai và tỉnh An Giang vì những đóng góp trong phối hợp đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Tiền thân của phân hiệu là Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương trực thuộc Ban Tổ chức của Chính phủ đặt tại TP.HCM, được thành lập vào ngày 30.10.1976. Trong 50 năm qua, đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực cho TP.HCM cùng các địa phương phía nam. Hiện nay, phân hiệu trực thuộc Học viện Hành chính và Quản trị công, trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.