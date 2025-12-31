Đổi mới căn bản công tác đào tạo cán bộ

Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư; GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những nỗ lực to lớn, tinh thần trách nhiệm cao, sự cống hiến bền bỉ và đầy tâm huyết của toàn hệ thống học viện trong năm 2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, đan xen giữa thời cơ và thách thức, học viện đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò nòng cốt, chủ động và tinh thần trách nhiệm rất cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận T.Ư trong việc tham gia chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nổi bật là việc tham gia thường trực Tổ biên tập văn kiện và Tổ biên tập Tổng kết 40 năm đổi mới.

Năm 2026, Tổng Bí thư đề nghị học viện phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn mà Hội nghị T.Ư lần thứ 15 đã xác định, đó là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng VN và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Đây là những công trình có tầm vóc đặc biệt, đòi hỏi tư duy lý luận sâu sắc, phương pháp liên ngành và tầm nhìn dài hạn, thực sự trở thành nguồn tri thức chiến lược, có giá trị dẫn dắt nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong nhiều thập niên tới.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức, mà là hình thành tổ hợp năng lực quản trị hiện đại, từ thiết kế chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro, dẫn dắt chuyển đổi số đến tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực.

Chương trình đào tạo cần có năng lực dự báo, đi trước thực tiễn một bước; chuyển mạnh từ mô hình truyền thụ một chiều sang mô hình giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới; bảo đảm đào tạo không chỉ để "biết" mà để "làm", hướng tới các giá trị công và lợi ích của nhân dân.

Học viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách bài bản, có chọn lọc; ứng dụng công nghệ không nhằm thay thế trí tuệ con người, mà để nâng cao năng suất, chất lượng, giải phóng năng lực sáng tạo, tăng cường năng lực phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại, hiệu quả. Cùng với đó, phải đặc biệt coi trọng liêm chính học thuật, đề cao tính Đảng, tính khoa học và tính thực tiễn trong mọi sản phẩm.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, học viện cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên gia trẻ, nhân tài. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp bộ máy.