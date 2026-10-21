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    Thành ủy TP.HCM điều động ông Lê Văn Thinh làm Bí thư phường An Lạc

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông
    Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, thay cho ông Lê Trương Hải Hiếu.

    Chiều 21.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì.

    Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, chỉ định ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc (thuộc khu vực quận Bình Tân cũ).

    Ông Thinh làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc thay cho ông Lê Trương Hải Hiếu đã được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

    Thành ủy TP.HCM điều động ông Lê Văn Thinh làm Bí thư phường An Lạc - Ảnh 1.

    Ông Lê Văn Thinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP.HCM

    ẢNH: PHAN THU HOÀI

    Ông Lê Văn Thinh, 56 tuổi, quê TP.HCM, có trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Ông Thinh từng giữ nhiều vị trí quan trọng của quận Bình Tân cũ như Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy Bình Tân.

    Tháng 5.2022, ông Thinh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM rồi Trưởng ban HEPZA. Khi TP.HCM hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 7.2025, ông Thinh giữ chức Phó trưởng ban HEPZA.

    Cũng tại hội nghị, Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Bến Thành.

    Thành ủy TP.HCM điều động ông Lê Văn Thinh làm Bí thư phường An Lạc - Ảnh 2.

    Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ

    ẢNH: NGUYÊN VŨ

    Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

    Trong khi đó, bà Trần Minh Xuân, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy được điều động về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

    Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết việc sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận nhiều lĩnh vực công tác, từng bước hoàn thiện năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

    Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đánh giá 4 cán bộ được trao quyết định đều có quá trình công tác lâu dài, nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các vị trí từng đảm nhiệm.

    Đối với 2 cán bộ được phân công công tác tại phường, bà Tuyết nhận định nhiệm vụ ở địa phương hiện có nhiều điểm khác so với trước đây. Do đó, các nhân sự cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình thực tế, phối hợp với thường trực cấp ủy để lãnh đạo địa phương hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2026.

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