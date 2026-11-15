Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Bình Châu

Ngày 14.11, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Bình Minh, xã Bình Châu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Bình Châu ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong đánh giá cao những kết quả mà ấp Bình Minh đạt được trong năm qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và hưởng ứng tích cực của người dân trong các phong trào tại địa phương.

Với hơn 700 hộ dân, khoảng 3.000 nhân khẩu, ấp Bình Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, nghĩa tình được thực hiện hiệu quả.

Theo ông Phong, những kết quả này không chỉ thể hiện sự năng động của Ban Công tác Mặt trận và sự quan tâm của chính quyền địa phương mà quan trọng hơn là sự chung sức, đồng lòng của người dân. Đây chính là nền tảng để xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng gắn kết, phát triển.

Thông tin về định hướng phát triển TP.HCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Phong cho biết thành phố đang đứng trước không gian và dư địa phát triển mới, với kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía nam và cả nước. Thành phố được Trung ương giao nhiệm vụ duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn đến năm 2030.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn người dân xã Bình Châu nói chung, ấp Bình Minh nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay xây dựng địa phương.

Ông cũng đề nghị ấp Bình Minh tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn những giá trị văn hóa, nghĩa tình, sẻ chia trong cộng đồng; hướng đến mô hình khu dân cư kiểu mẫu, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, các phong trào do MTTQ phát động đều hướng đến phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, mỗi người dân cần tích cực hưởng ứng, tùy điều kiện và khả năng của mình để góp sức xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp An Hòa và ấp An Hải (xã Phước Hải).

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Phước Hải ẢNH: CTV

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, văn hóa và đoàn kết có mối quan hệ chặt chẽ, không chỉ thể hiện qua các hoạt động văn nghệ, thể thao mà còn được vun đắp từ tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật và trách nhiệm xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

Xây dựng đời sống văn hóa cũng chính là xây dựng con người, củng cố tình đoàn kết và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội.