'Tết chưa đến mà gói bánh tét rồi đó': Câu nói ở xã miền biển nghe ấm áp lạ thường

Trắng đêm bên bếp lửa ấm áp tình người

Nhiều ngày qua, nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đang oằn mình chống chọi với lũ lịch sử. Hình ảnh từ các rốn lũ dồn dập trên mạng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tại xã miền biển Bình Châu (TP.HCM), suốt nhiều đêm liền, bà con nơi đây thức trắng, cùng nhau gói bánh tét, chuẩn bị từng phần nhu yếu phẩm gửi ra miền Trung đang gặp nạn.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Chủ tịch UBND xã Bình Châu gói bánh tét cùng bà con ấp Thèo Nèo để gửi ra miền Trung ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại ấp Thèo Nèo, căn nhà nhỏ của cô Võ Thị Bèn (65 tuổi), mấy ngày nay lúc nào cũng đỏ lửa. Tiếng người trò chuyện, tiếng dao thớt, tiếng nếp vo tạo nên không khí rộn ràng, ấm cúng như những ngày giáp tết.

Thế nhưng, đó không phải là Tết. Những đôi tay thoăn thoắt ấy đang làm việc trong sự khẩn trương và cả nỗi lo lắng dành cho đồng bào miền Trung.

Gia đình cô Bèn vốn có truyền thống gói bánh tét lâu đời. Khi nghe tin bão lũ hoành hành, chứng kiến hình ảnh bà con quê miền Trung chìm trong nước lũ, nhà cửa tan hoang, cô Bèn không khỏi nghẹn ngào.

Cô Bèn quyết định gói 200 đòn bánh tét để gửi ra tâm lũ. "Mình không có nhiều, chỉ có chút công sức và nếp, đậu trong nhà. Mong bà con ngoài đó nhận được chút hơi ấm", cô nói, mắt rưng rưng.

Hay tin gia đình cô Bèn chuẩn bị gói bánh gửi đi cứu trợ, bà con trong ấp và các địa phương khác cùng đến để chung tay. Người đem nếp, người mang thịt heo, đậu xanh, lá chuối, dây lạt; người khác lại góp tiền mua thêm nhu yếu phẩm.

Người dân ấp Thèo Nèo cùng chung tay gói bánh tét ẢNH: NGUYỄN LONG

Chỉ trong buổi chiều, gian nhà nhỏ đã chật kín người. Mọi người ngồi quây quần thành vòng tròn, người lau lá, người trộn nhân, người gói bánh, không ai bảo ai mà phối hợp nhịp nhàng như một đại gia đình.

Những nồi bánh tét được nấu xuyên đêm. Bếp đỏ rực, khói quyện vào ánh đèn vàng khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.

Các chị phụ nữ thay phiên nhau canh bếp, vừa trở bánh vừa tâm sự chuyện miền Trung. "Nghĩ tới bà con ngoài đó lạnh lẽo giữa nước lũ, mình thấy thương lắm. Gói được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ mong họ no bụng hơn phần nào", chị Lê Thị Nhung chia sẻ.

Cả xóm chung tay

Không chỉ dừng ở việc gói bánh tét, tinh thần sẻ chia còn lan nhanh khắp xã Bình Châu. Người dân trong ngoài ấp mang đến những gì họ có: mì gói, dầu ăn, quần áo, thuốc men… Mỗi món đồ nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình.

Bà Bèn (bìa phải) gói bánh tét ẢNH: NGUYỄN LONG

Chị Trần Thị Thủy, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ ấp Thèo Nèo cho biết khi nghe tin gia đình cô Bèn gói bánh, nhiều người dân liền tự nguyện đến chung sức mà không đợi tổ chức nào đứng ra kêu gọi.

"Có người đi làm cả ngày, tối về mệt nhưng vẫn ghé qua phụ gói bánh, lau lá. Họ nói chỉ ngồi gói một lát mà thấy lòng nhẹ đi, vì làm được điều gì đó cho bà con vùng lũ", chị Thủy xúc động.

Khi những mẻ bánh đầu tiên được vớt ra, cả gian nhà thơm lừng mùi nếp mới. Những đòn bánh xanh mướt, buộc dây ngay ngắn được xếp vào thùng. Ai nấy đều nâng niu như thể gửi gắm cả tấm lòng mình vào đó.

Với người dân xã Bình Châu, bánh tét không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, của tấm lòng "lá lành đùm lá rách".

Chị Trần Thị Hằng vừa buộc dây vừa nói đùa: "Tết chưa đến mà tụi tôi đã gói bánh tét rồi đó. Nhưng đợt này là gói bằng tình thương chứ không phải để ăn tết". Câu nói ấy khiến cả nhóm bật cười, nhưng ai cũng cảm nhận được ý nghĩa sâu xa bên trong.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết địa phương đã phát động phong trào "Chung tay hỗ trợ vùng lũ". Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm suất quà đã được gom góp. Có gia đình khó khăn vẫn dành chút gạo trong nhà để ủng hộ.

"Nhìn cảnh bà con tất bật gói bánh, chuẩn bị đồ cứu trợ, người ngoài không khỏi xúc động. Họ không giàu có, không dư dả, nhưng khi đồng bào gặp nạn, họ sẵn sàng san sẻ", ông Thuận nói.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cùng người dân vớt bánh tét sau khi được nấu chín ẢNH: NGUYỄN LONG

Những đòn bánh tét sẽ được chuyển lên đường cùng các phần quà thiết yếu khác. Chuyến xe thiện nguyện ấy không chỉ chở bánh, chở nhu yếu phẩm, mà còn chở theo tình yêu thương vô bờ từ miền Nam gửi ra miền Trung.

Có lẽ những đòn bánh tét không thể giải quyết được hết khó khăn mà bà con miền Trung đang gánh chịu. Nhưng chúng mang đến sức mạnh tinh thần to lớn, giúp người dân vùng lũ thấy rằng họ không đơn độc trong hành trình vượt qua giông bão.