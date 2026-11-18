Ngày 18.11, UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) tổ chức lễ đón nhận quyết định, bằng công nhận và gắn bia Cây di sản Việt Nam cho cây thị cổ thụ tại thôn Đông Lỗ, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho cây thị cổ thụ tại thôn Đông Lỗ ẢNH: QUỲNH LIÊN

Theo hồ sơ đề nghị công nhận, cây thị tại thôn Đông Lỗ có tuổi đời hơn 200 năm, cao khoảng 18 m, chu vi thân khoảng 2,5 m. Cây hiện có 3 thân, vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Nhiều năm qua, cây được cộng đồng dân cư cùng gia đình ông Nguyễn Quang Trung, chủ khu đất nơi cây thị mọc, trực tiếp quản lý và chăm sóc, bảo vệ.

Không chỉ là cây cổ thụ có giá trị sinh học, cây thị còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của nhiều thế hệ người dân địa phương. Khu dân cư nơi có cây thị từ lâu được người dân gọi bằng cái tên thân thuộc là "xóm Cây Thị".

Tại buổi lễ, đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây thị cổ thụ tại thôn Đông Lỗ là Cây di sản Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn bia Cây di sản Việt Nam tại cây thị cổ thụ ở thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường ẢNH: QUỲNH LIÊN

Bà Vũ Thị Kiều Vân, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết việc cây thị được công nhận Cây di sản Việt Nam không chỉ ghi nhận những giá trị quý báu của thiên nhiên mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ và bảo vệ môi trường. Đây là niềm vinh dự, tự hào của người dân thôn Đông Lỗ nói riêng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Vạn Tường nói chung.

"Tôi mong muốn cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục chung tay bảo vệ cây thị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần gìn giữ cảnh quan, phát huy giá trị văn hóa địa phương và trao truyền di sản thiên nhiên quý báu này cho các thế hệ mai sau", bà Vân nói.