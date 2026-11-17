Chiều 17.11, bà Vũ Thị Kiều Vân, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương vừa hỗ trợ một cặp vợ chồng cao tuổi hoàn tất thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận kết hôn tại nhà, sau gần 70 năm chung sống.

Bà Vũ Thị Kiều Vân, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường (bên trái) đã đến nhà trao giấy chứng nhận kết hôn chúc mừng cụ ông Võ Hồng Thắng và cụ bà Nguyễn Thị Là ẢNH: KIM LIÊN

Hai nhân vật đặc biệt là cụ ông Võ Hồng Thắng (88 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Là (89 tuổi) cùng trú thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường.

Theo thông tin từ cán bộ hộ tịch địa phương, hai cụ bắt đầu chung sống như vợ chồng từ năm 1956. Trải qua gần 7 thập niên gắn bó, đến nay cả hai mới chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Do tuổi cao, sức khỏe yếu, việc đi lại khó khăn, gia đình hai cụ đã đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Ngày 16.11, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Tường đã đến tận nơi hướng dẫn hai cụ kê khai hồ sơ, kiểm tra thông tin và hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Tường đã đến tận nơi hướng dẫn cụ Thắng và cụ Là kê khai hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ẢNH: KIM LIÊN

Sau khi hoàn thành các thủ tục, bà Vũ Thị Kiều Vân, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường, đã đến nhà trao giấy chứng nhận kết hôn và chúc mừng hai cụ. Tấm giấy chứng nhận sau gần 70 năm chung sống không chỉ hoàn thiện về mặt pháp lý quan hệ hôn nhân mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với đôi vợ chồng đã cùng nhau đi qua gần trọn một đời người.

Được biết, hoạt động này nằm trong mô hình "Hỗ trợ toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính cho người yếu thế trên địa bàn xã Vạn Tường", được Trung tâm Phục vụ hành chính công xã triển khai từ tháng 6.2026. Mô hình hướng đến hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận lợi hơn.

Thay vì phải trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính, người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ được cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết hồ sơ. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời thể hiện tinh thần gần dân, sát dân và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương.