Dàn sao 'Yêu nữ thích hàng hiệu' sau 20 năm

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt (từ trái qua) trong Yêu nữ thích hàng hiệu (2006) ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Ra mắt năm 2006, The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) nhanh chóng trở thành cái tên gây sốt ngoài phòng vé với doanh thu hơn 326 triệu USD, gấp hơn 8 lần so với kinh phí sản xuất. Tác phẩm do David Frankel đạo diễn gây ấn tượng với dàn nhân vật mang đậm cá tính riêng cùng phong cách thời thượng, khắc họa bức tranh sôi động, hào nhoáng nhưng cũng đầy khắc nghiệt trong giới thời trang.

The Devil Wears Prada được giới phê bình dành nhiều lời khen ngợi trong khi truyền thông những năm qua vẫn nhắc đến đây là một trong những bộ phim được xem lại nhiều nhất thập niên 2000.

Sau 20 năm, tựa phim Yêu nữ thích hàng hiệu chuẩn bị trình làng phần 2, với sự trở lại của Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep và Emily Blunt (từ trái qua). Dàn diễn viên vừa dự sự kiện ra mắt phần mới tại New York (Mỹ) hôm 20.4

Anne Hathaway

Trong phim, Anne Hathaway vào vai nữ chính Andy Sachs, cô trợ lý mới của Miranda Priestly - tổng biên tập của tạp chí Runway đồng thời là một trong những phụ nữ quyền lực bậc nhất làng thời trang. Lịch trình làm việc dày đặc với những yêu cầu khắt khe, vô lý từ Miranda đã đưa Andy từ cô gái "quê mùa", không có kiến thức về thời trang "lột xác" thành một quý cô sành điệu, năng động và biến những điều không thể thành có thể ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Diễn xuất tiến bộ của Anne Hathaway bên cạnh Meryl Streep giúp nàng "công chúa" này lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim tài năng. Nữ diễn viên được chọn vào nhiều dự án lớn, trong đó có Les misérables (Những người khốn khổ, 2012) - tác phẩm giúp cô giành Oscar. Người đẹp cũng liên tiếp gặt hái thành công với hàng loạt tác phẩm ăn khách: Alice ở xứ sở thần tiên, Tình yêu và tình dược, Interstellar… ẢNH: AFP

Anne Hathaway sắp trở lại với vai Andy Sachs qua The Devil Wears Prada 2 (dự kiến khởi chiếu ngày 1.5 tới). Sau 20 năm, Andy giờ đây trở lại làm việc với Miranda, giúp tạp chí Runway vượt qua cơn khủng hoảng mới. Nhân vật gây ấn tượng với phong cách thời trang thanh lịch, sành điệu cùng phong thái trưởng thành, tự tin. Ngoài Yêu nữ thích hàng hiệu 2, Anne Hathaway có 4 bộ phim khác ra mắt trong năm 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Nữ diễn viên hạnh phúc khi được chồng là doanh nhân kiêm nhà sản xuất phim Adam Shulman ủng hộ hết mình. Cặp đôi kết hôn từ 2012, có hai con trai. Mới đây, người đẹp chia sẻ về bạn đời trên People: "Tôi chắc chắn sẽ không thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay nếu không có anh ấy"

Meryl Streep

Trong Yêu nữ thích hàng hiệu, Meryl Streep vào vai Miranda Priestly. Nhân vật gây ấn tượng với phong thái mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy quyền lực này giúp minh tinh kỳ cựu thắng 1 giải Quả cầu vàng đồng thời được đề cử ở hàng loạt giải thưởng lớn khác như Oscar, SAG, BAFTA ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Cơn sốt của Yêu nữ thích hàng hiệu càng làm gia tăng sức hút của Meryl Streep với công chúng quốc tế. Sau tác phẩm này, minh tinh kỳ cựu tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất qua loạt phim: Mamma Mia!, Julie & Julia, The Homesman, Florence Foster Jenkins, Little Women, Big Little Lies… Đặc biệt, bà giành tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp với vai chính trong The Iron Lady (Người đàn bà thép) ra mắt hồi 2011 ẢNH: AFP

Năm 2026, Meryl Streep tiếp tục đảm nhận vai Miranda Priestly trong Yêu nữ thích hàng hiệu 2. Lúc này, Miranda sắp nghỉ hưu và đang đối mặt với vô vàn khó khăn trong bối cảnh báo in suy thoái. Sự trở lại của Streep và dàn diễn viên khiến người hâm mộ phấn khích, họ theo dõi loạt sao này từ lúc phần 2 bắt đầu quay vào năm ngoái và liên tục tung ra loạt hình ảnh, video hậu trường gây bàn tán khắp mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Ở tuổi 76, Meryl Streep tận hưởng cuộc sống kín tiếng. Bà lặng lẽ ly thân nhà điêu khắc Don Gummer từ nhiều năm trước nhưng đến 2023 mới công khai. Họ có bốn người con chung đều đã trưởng thành và theo đuổi nghệ thuật ẢNH: AFP

Emily Blunt

Emily Blunt gây ấn tượng trong Yêu nữ thích hàng hiệu với vai Emily Charlton - cô trợ lý kiêu kỳ của Miranda, bị lu mờ sau khi Andy xuất hiện. Trong một chương trình của Variety, ngôi sao người Anh chia sẻ: "Tôi không biết liệu có ai trong chúng tôi ngờ rằng bộ phim sẽ trở nên nổi tiếng đến vậy. Mỗi tuần mọi người đều trích dẫn lời thoại trong phim. Đó là bộ phim thay đổi cuộc đời tôi" ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Sau The Devil Wears Prada, sự nghiệp của Emily Blunt lên như diều gặp gió. Cô nâng tầm tên tuổi trong làng điện ảnh qua hàng loạt vai diễn trong: The Young Victoria, The Adjustment Bureau, Looper, Into the Woods… Đặc biệt, minh tinh 8X nổi tiếng toàn cầu nhờ loạt phim kinh dị A Quiet Place (Vùng đất câm lặng) hay "bom tấn" Oppenheimer. Đến nay, cô đã giành 1 giải Quả cầu vàng, 2 giải SAG đồng thời nhận 1 đề cử Oscar ẢNH: AFP

Trở lại với Yêu nữ thích hàng hiệu 2, nhân vật Emily Charlton của Emily Blunt đã được nâng cấp thành giám đốc điều hành của một tập đoàn xa xỉ với nguồn tiền quảng cáo mà Miranda đang rất cần ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Cùng với sự nghiệp thành công, Emily Blunt có cuộc sống riêng viên mãn. Minh tinh 43 tuổi đang hạnh phúc bên tài tử John Krasinski, cặp vợ chồng nổi tiếng này đã chung sống 16 năm và có hai con gái ẢNH: AFP

Stanley Tucci

Stanley Tucci được nhiều khán giả yêu mến khi vào vai Nigel Kipling - giám đốc thời trang của tạp chí Runway đồng thời là người giúp đỡ nữ chính Andy trong quãng thời gian làm việc tại đây ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Dù Yêu nữ thích hàng hiệu thành công vang dội về mặt danh tiếng lẫn doanh thu, Stanley Tucci vẫn chật vật một thời gian sau đó. “Sau The Devil Wears Prada, tôi không thể tìm được việc làm và tôi không hiểu tại sao... Vì vậy, tôi đã nhận những công việc mà mình không nhất thiết muốn làm”, ngôi sao này nói với Vanity Fair. Về sau, Tucci tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm: Julie & Julia, The Lovely Bones, Easy A, Captain America: The First Avenger, The Hunger Games, Gambit, Conclave… ẢNH: AFP

Sắp tới, người hâm mộ tiếp tục gặp lại nhân vật Nigel Kipling của Stanley Tucci trong Yêu nữ thích hàng hiệu 2. Bên cạnh 4 ngôi sao từ phần đầu, phim cũng quy tụ nhiều gương mặt mới: Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley… ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER