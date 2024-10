Dẫn theo chó để cảnh giới, hút trộm dầu của phương tiện thi công cao tốc

Ngày 2.10, tin từ Công an H.M'Đrắk (Đắk Lắk), đơn vị đang xác minh tin báo vụ việc mất trộm dầu ở phương tiện, thiết bị của các đội thi công trên công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua địa bàn huyện này.

Theo phản ảnh của các đội thi công thuộc một nhà thầu thi công cao tốc trên, thời gian qua, các phương tiện thi công để qua đêm trên công trường liên tục bị mất trộm dầu.

Người đàn ông dùng miệng hút trộm dầu đổ vào can ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nghi có người hút trộm dầu nên các đội thi công bí mật lắp camera an ninh theo dõi. Qua đó, cuối tháng 9, các camera ghi nhận hình ảnh vào ban đêm, một người đàn ông nhiều lần hút dầu tại các phương tiện.

Trong một đoạn clip ghi lại, người đàn ông này cầm theo 2 can nhựa (loại can khoảng 30 lít) tiếp cận một xe múc, cắm ống nhựa, dùng miệng hút dầu từ bình xe vào đầy cả 2 can rồi đem đi.

Camera cũng cho thấy kẻ trộm dẫn theo chó để cảnh giới. Nếu phát hiện có động, chó sủa thì tẩu thoát.

Sau khi thu thập được hình ảnh chứng cứ, đơn vị thi công đã trình báo đến Công an H.M'Đrắk, đề nghị làm rõ, xử lý.