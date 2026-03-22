Dàn trai xinh gái đẹp bất ngờ phủ kín đường Võ Văn Tần, Pasteur...

Chiều 21.3, khu vực Hồ Con Rùa, đường Võ Văn Tần, Pasteur, công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM)… bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ khi hàng trăm trai xinh gái đẹp đồng loạt diện áo dài, Việt phục xuống đường phố...

Từ những tà áo giao lĩnh, nhật bình, áo tấc cho đến các kiểu áo dài cách tân, mỗi bộ trang phục đều mang một vẻ đẹp riêng, tạo nên khung cảnh vừa nổi bật, vừa đậm chất truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.

Bạn trẻ hào hứng đồng diễn Việt phục ẢNH: AN VY

Những các bạn trai xinh gái đẹp này tham gia ngày hội Việt phục - văn hóa Việt Nam "Tóc xanh vạt áo" lần thứ 6. Theo ban tổ chức, đây là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu văn hóa truyền thống, đặc biệt là người trẻ, với mong muốn lan tỏa tình yêu di sản dân tộc thông qua trang phục Việt...

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình đồng diễn Việt phục "Tóc xanh vạt áo 2026" vào chiều 21.3. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của sự kiện khi hàng trăm bạn trẻ cùng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, di chuyển qua các tuyến đường trung tâm thành phố.

Các cô gái xinh tươi trong buổi đồng diễn ẢNH: AN VY

Tiền Ngọc Bảo Châu, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết bạn đã chuẩn bị từ sáng để tham gia phần đồng diễn. Theo Châu, việc được khoác lên mình bộ Việt phục và cùng nhiều bạn trẻ xuất hiện trên những tuyến đường trung tâm thành phố mang lại cho Châu cảm giác vừa háo hức, vừa tự hào.

"Nhìn quanh ai cũng đẹp, rạng rỡ, trang phục được chuẩn bị rất chỉn chu nên mình càng thêm háo hức. Khi cả đoàn cùng xuống đường phố, mình cảm nhận rất rõ niềm tự hào vì văn hóa truyền thống đang được càng nhiều người trẻ đón nhận", Châu nói.

Trong khi đó, Nguyễn Phúc Hoàng Anh (29 tuổi), ngụ P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), cười toe cho biết trong buổi đồng diễn này, cô được diện Việt phục thời Nguyễn. "Năm ngoái mình là diễn viên đứng trên sân khấu, còn năm nay lại có cơ hội trực tiếp diễu hành trên đường phố nên cảm xúc đặc biệt hơn rất nhiều. Mình thấy tự hào và vui lắm, nhất là thấy cảnh dọc hai bên đường đi có nhiều phụ huynh, bạn trẻ vẫy tay chào đoàn, reo hò khi thấy tụi mình xuất hiện. Cảm giác đó rất đẹp, để lại cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ", cô nói.

Hoàng Anh cảm thấy rất tự hào khi được tham gia đồng diễn Việt phục ẢNH: AN VY

Còn Nguyễn Mỹ Ngân, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng hoạt động này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Theo Ngân, chương trình không chỉ giúp người trẻ có cơ hội tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống, mà còn tạo ra một không gian để thể hiện tình yêu với di sản dân tộc theo cách gần gũi nhất.

Người dân đứng kín đường chờ đoàn diễu hành đi qua ẢNH: AN VY

Không chỉ các bạn nữ, mà các bạn nam cũng rất yêu thích Việt phục. Lê Nguyễn Tuấn Vĩ, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cho biết bạn thấy rất hãnh diện khi được mặc bộ Việt phục trong phần đồng diễn. Vĩ nói mỗi lần tham gia những hoạt động như thế này, bạn lại càng thấy rõ Việt phục không chỉ dành cho sân khấu hay lễ hội, mà hoàn toàn có thể hiện diện rất đẹp trong đời sống.

"Điều mình thấy ấn tượng nhất là sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân đứng kín hai bên đường. Nhiều người vẫy tay, reo hò khi thấy đoàn trai xinh gái đẹp diện Việt phục đi qua, thậm chí di chuyển theo đoàn... Những hình ảnh ấy tạo cho tụi mình một buổi chiều đầy cảm xúc", Vĩ nói.