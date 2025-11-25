Đan Trường lên tiếng về ồn ào kêu gọi từ thiện

Mới đây, việc Đan Trường kêu gọi từ thiện vào tài khoản cá nhân trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, trước tình hình mưa lũ ở miền Trung, giọng ca Mưa trên cuộc tình đăng bài viết hôm 23.11, cho biết sẽ cùng con trai đóng góp 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đan Trường vướng tranh luận khi kêu gọi hỗ trợ người dân vùng mưa lũ Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng kêu gọi người dân đóng góp vào số tài khoản của mình, kèm theo lời nhắn nhủ: “Mọi đóng góp đều tùy vào điều kiện và tấm lòng của mỗi người. Sau 3 ngày nữa, Trường sẽ công bố danh sách các bạn đóng góp, để mọi thứ luôn minh bạch và rõ ràng”.

Nhiều người cảm kích trước tinh thần hăng say làm thiện nguyện của Đan Trường. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều tài khoản không đồng tình với cách làm của nam ca sĩ. Có ý kiến khuyên giọng ca 7X cần chú ý những quy định của pháp luật khi kêu gọi bằng tài khoản cá nhân, tránh hệ lụy về sau.

Đan Trường nói gì?

Liên quan đến vụ việc, tối 24.11, Đan Trường có bài đăng dài, công khai số tiền đồng thời thông báo ngưng nhận quyên góp. Giọng ca 7X cho biết toàn bộ số tiền kêu gọi sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong tháng 11.2025 để mua vật tư hoặc hỗ trợ tiền mặt giúp bà con sửa chữa lại nhà cửa sau lũ.

Đan Trường cho biết khi về Việt Nam sẽ mở tài khoản từ thiện riêng để tiện minh bạch cho các lần sau Ảnh: FBNV

Về những lùm xùm liên quan đến chuyện kêu gọi từ thiện, Đan Trường bộc bạch: “Không biết đây đã là lần thứ mấy Đan Trường làm từ thiện theo hình thức nhỏ gọn kiểu gia đình như thế này. Nhưng nếu mọi người theo dõi các bài viết của tôi từ trước đến nay sẽ thấy mọi khoản thu – chi đều được công bố rõ ràng. Dù bạn nào ủng hộ chỉ 10.000 đồng, tôi vẫn luôn trân trọng và minh bạch đăng tải”.

Theo nam ca sĩ, phần lớn những người chung tay cùng anh đều là những khán giả lâu năm thường xuyên đi xem hát, gặp gỡ, ăn uống thân thiết. Đan Trường quan niệm việc làm từ thiện xuất phát từ tâm và anh tin “tích tiểu thành đại”.

“Ai từng làm từ thiện mới hiểu, không phải cứ kêu gọi là sẽ có người ủng hộ ngay. Khi đi diễn ở nước ngoài, nhiều lúc tôi cũng ngại lắm, phải cầm rổ đi từng vòng dưới sân khấu để vận động khán giả quyên góp. Khán giả ở nước ngoài lại không thể chuyển khoản về Việt Nam, nên buộc phải gửi tiền mặt cho tôi. Có những lần số tiền thu được không đủ theo kế hoạch, tôi phải bù thêm tiền túi để hoàn thành chuyến thiện nguyện”, anh chia sẻ.

Do đang ở Mỹ, Đan Trường chưa kịp mở tài khoản riêng cho từ thiện nên đăng bài kêu gọi khán giả của mình chung tay góp sức. "Tiếp thu ý kiến của mọi người, khi về Việt Nam tôi sẽ mở tài khoản từ thiện riêng để tiện minh bạch cho các lần sau", anh chia sẻ.

Sáng 25.11, sau 2 ngày vận động, Đan Trường cho biết anh đã khóa tài khoản và chuyển tiền đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (hơn 170 triệu đồng) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (100 triệu đồng).