Dân vùng rốn lũ chê khu tái định cư hơn 41 tỉ đồng

V Ì SAO DÂN KHÔNG MUỐN VÀO KHU TÁI ĐỊNH CƯ ?

Nằm ở vùng thấp trũng, nơi có con sông Ngàn Sâu chảy vắt qua nên hễ vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về cộng với nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ là nhiều thôn của xã Điền Mỹ lại ngập sâu, bị cô lập hoàn toàn. Có năm, nước ngập đến mái nhà khiến người dân phải nháo nhào di dời đến các cơ sở kiên cố hoặc nhà cao tầng trong xã trú ẩn. Để sống chung với lũ, người dân nơi đây khi làm nhà cũng thường thiết kế thêm gác chạn tạm bợ ở phía sát mái nhà, đề phòng khi lũ lớn lên đây ẩn náu.

Khu tái định cư tránh lũ đã hoàn thành nhưng người dân không muốn vào ở

PHẠM ĐỨC

Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của bà con, năm 2017 từ đề xuất của chính quyền địa phương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư (TĐC) phục vụ phòng, chống ngập lũ cho 165 hộ dân ở thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ. Dự án do UBND H.Hương Khê làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 21 ha tại khu đồi thoải Cồn Hội, cách thôn Trung Tiến khoảng hơn 1 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 41 tỉ đồng, gồm các hạng mục như: san nền, đường điện, làm đường, nhà văn hóa…, dự kiến đến năm 2019 hoàn thành, bàn giao để di dời dân đến ở.

Mỗi hộ dân nằm trong diện di dời khi đến khu TĐC sẽ được cấp miễn phí một lô đất diện tích từ 360 - 380 m2 để xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ. Thời điểm khi dự án chuẩn bị triển khai, 165 hộ dân ở thôn Trung Tiến nằm trong diện di dời được chính quyền địa phương về lấy ý kiến và tất cả đều đăng ký nguyện vọng xin được cấp đất.

Tuy nhiên, do thiếu vốn nên đến tháng 11.2020, dự án khu TĐC mới bắt đầu được triển khai và tháng 1.2023 mới hoàn thành. Điều nghịch lý là khi xã mời các hộ dân nằm trong diện di dời lên làm hồ sơ để cấp đất thực địa thì chỉ có 8/165 hộ dân tham gia.

Ông Nguyễn Đình Nghị (71 tuổi, ngụ thôn Trung Tiến) cho biết do việc thi công khu TĐC quá lâu so với tiến độ đề ra, trong khi việc phòng chống lụt bão là rất cấp thiết nên các hộ dân không thể chờ đợi và hầu hết đã cố gắng kiến thiết lại nhà thành nhà ở vượt lũ. "Bây giờ vào khu TĐC muốn được cấp sổ đỏ thì chúng tôi buộc phải xây dựng nhà ở kiên cố đảm bảo 3 cứng: mái cứng, khung cứng và nền cứng. Chúng tôi chỉ được cấp đất chứ không được hỗ trợ tiền xây nhà nên xã yêu cầu như vậy là làm khó cho dân. Trong khi hiện tại khu TĐC chưa có nước sạch. Chính vì lý do này mà người dân không đồng tình và chọn ở lại chốn cũ", ông Nghị nói.

Cũng nằm trong diện di dời, ông Hoàng Xuân Linh (70 tuổi) cho hay nếu người dân đồng ý lên ở tại khu TĐC thì chính quyền địa phương sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi cũ để chuyển đổi toàn bộ sang đất trồng cây lâu năm. "Dù đất đai ở nơi cũ vẫn được giao lại cho các hộ dân sử dụng nhưng không ai mong muốn đất ở bị chuyển đổi. Với lại giờ người dân đã xây dựng lại nhà ở kiên cố rồi mà đập phá đi thì cũng rất lãng phí. Mong muốn của bà con là được xã cấp đất trong khu TĐC để cho con cái khi lập gia đình thì lên đó ở và những ai đã có nhà vượt lũ thì được ở lại. Nếu như có lũ lớn xảy ra, người dân chúng tôi sẽ di dời lên nhà con cái trên đó để tránh trú", ông Linh lý giải.

S Ẽ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG

Ông Trần Tiến Chương, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ, cho biết hiện nay mới chỉ có 8 hộ dân nộp hồ sơ cho xã để xin cấp đất tại khu TĐC, vì lý do các hộ này đều chưa có nhà vượt lũ. Phần lớn các hộ dân khác do đã xây dựng lại nhà ở kiên cố nên không có nhu cầu vào khu TĐC như nguyện vọng trước đây.

"Trong quá trình làm khu TĐC, một mặt chính quyền địa phương vẫn thực hiện chương trình dự án, mặt khác người dân vùng rốn lũ của xã vẫn được các nhà hảo tâm về hỗ trợ làm nhà vượt lũ. Vì việc phòng chống lũ là rất cần thiết nên người dân đã tận dụng nguồn kinh phí này và vay mượn thêm tiền để sửa sang hoặc xây dựng nhà cao tầng. Bây giờ người dân đã có nhà vượt lũ, thuận lợi hơn nhiều rồi nên vào khu TĐC không phải là ưu tiên số một nữa", ông Chương chia sẻ.

Cũng theo ông Chương, các hộ dân trong thôn Trung Tiến mong muốn được cấp đất tại khu TĐC để sau này nếu con cái lập gia đình ra riêng thì lên đây xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, mỗi hộ dân không được cấp đất ở hai lần.

Trong khi đó, theo ông Phan Kỳ, Phó chủ tịch UBND H.Hương Khê, để tránh lãng phí quỹ đất tại khu TĐC tránh lũ cho người dân ở thôn Trung Tiến, huyện này cũng đã có văn bản đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh cho điều chỉnh đối tượng được cấp đất, tinh thần là vẫn ưu tiên cho các hộ dân chưa có nhà vượt lũ và con cái của các hộ nằm trong diện phải di dời.