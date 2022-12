Đăng ảnh trên mạng xã hội, coi chừng bị mạo danh

Meredith Steele đã chia sẻ bài viết cảnh báo và thu hút sự quan tâm của dân mạng. Trong bài viết, Meredith Steele nêu ra hiện tượng khi một người lạ đánh cắp ảnh chụp trên mạng xã hội sẽ tạo ra những tài khoản mạo danh. Điều này gây ra phiền phức và rắc rối cho nạn nhân.

Chia sẻ trên trang The New York Post ngày 15.12, Meredith Steele nhận ra các con của cô bị giả mạo thông tin vào tháng 6 năm 2021, khi Meredith Steele ra ngoài ăn tối mừng lễ tốt nghiệp mầm non của con mình. Vào thời điểm đó, Meredith Steele đã chụp một bức ảnh ngọt ngào của gia đình mình và đăng nó lên Instagram.

Sau bữa ăn, một người bạn của gia đình làm việc tại nhà hàng nhận thấy hai bức ảnh của gia đình Meredith Steele được gắn thẻ vào tài khoản Instagram của nhà hàng, nhưng một bức không phải do Meredith Steele đăng.

Một người bạn đã liên hệ với Meredith Steele để cho cô biết những bức ảnh của gia đình cô đang được chia sẻ lại trên một tài khoản riêng biệt bởi một người lạ. Người lạ này đã tạo nên "một gia đình hư cấu" của riêng họ bằng những hình ảnh ngoài đời thực của Meredith Steele.

“Thật kinh hoàng”, Meredith Steele nhớ lại. Đồng thời tuyên bố tài khoản giả mạo đã lấy gần 30 bức ảnh của cô và thu hút hàng nghìn lượt theo dõi bằng cách viết chú thích giả dưới bài đăng về những kỷ niệm đặc biệt của gia đình.





Người mẹ 35 tuổi này nói: “Tôi không biết đó là ai nhưng đó là một sự vi phạm thực sự”.

Meredith Steele cuối cùng đã buộc phải khóa tài khoản. “Tôi cảm thấy mình như một bậc cha mẹ tồi tệ”, cô gái người Mỹ than thở. Cũng như thừa nhận rằng bản thân không có khái niệm gì về an toàn trên mạng khi bắt đầu chia sẻ ảnh chụp những đứa con nhỏ của mình.

Meredith Steele đã duy trì lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội của mình với 923.200 người theo dõi TikTok và 157.000 người theo dõi trên Instagram nhưng sau đó đã xóa tất cả ảnh có mặt các con cô khỏi mạng xã hội.

Meredith Steele khuyên những người thích chia sẻ những chi tiết cá nhân về cuộc sống của con cái lên mạng xã hội thì hãy suy nghĩ lại để không phải trải qua sự cố bị đánh cắp hình ảnh như cô đã từng.