Đời sống

Đặng Bảo Trâm – Định hình ngôn ngữ cho tác phong 5 sao trong ngành dịch vụ

Nguồn: Ura Việt Nam
11/11/2025 08:00 GMT+7

Trong hệ sinh thái dịch vụ 5 sao nơi mỗi chi tiết dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành "dấu ấn" trong tâm trí khách hàng. Tư duy đào tạo về tác phong ngày nay không còn dừng lại ở kỹ năng, mà còn là hành vi nắm bắt và dự đoán nhu cầu của khách hàng cao cấp, từ đó tạo lập ra một không gian giao tiếp tinh tế.

Tất cả đến từ vẻ bề ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp như tóc tai, trang phục và gương mặt cho tới ánh mắt chào đón, nụ cười đầu tiên. Từ cách trao lời cảm ơn, tới dáng đứng, bước đi uyển chuyển nhưng thanh lịch và dứt khoát. Tất cả đang trở thành "ngôn ngữ trải nghiệm" và Tiến sĩ Đặng Bảo Trâm - Nhà sáng lập & Giám đốc Đào tạo Ura Việt Nam góp phần đặt lại những đường biên tinh tế đó tại Việt Nam.

Đặng Bảo Trâm – Định hình ngôn ngữ cho tác phong 5 sao trong ngành dịch vụ- Ảnh 1.

"Nâng tầm tác phong chuyên nghiệp" với chị không bao giờ chỉ là khẩu hiệu. Đó là phương pháp, là hệ giá trị, và là văn hóa chuyên môn.

Bà mang nền tảng Business Etiquette đã được đào tạo và nhượng quyền từ Pháp kết hợp bộ dữ liệu nghiên cứu về văn hóa ứng xử thuần Việt để tạo nên một triết lý đào tạo mới: phục vụ thương gia phải xuất phát từ phẩm chất nội tâm kết hợp hài hòa với diện mạo bên ngoài.

Đây là điều giúp các khách hàng khi hợp tác cùng Ura Việt Nam không chỉ học cách phục vụ "đúng" mà học cách phục vụ "cao cấp". Bắt đầu từ nền tảng 3T (ba chữ T): tiểu tiết - hoàn thiện - tinh tế. Và đỉnh cao của chất lượng dịch vụ là sự tinh tế trong từng hành vi, cử chỉ và tổng thể.

Từ "dịch vụ" sang "định danh thương hiệu"

Cũng giống như NASCO - nơi "tác phong chuyên nghiệp" là niềm kiêu hãnh được gìn giữ hơn ba thập kỷ, các doanh nghiệp Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới: Dịch vụ 5 sao không còn là thứ chỉ đo bằng trang thiết bị hay tiêu chuẩn được định sẵn cứng nhắc, mà là sự linh hoạt có nền tảng để mỗi tiểu tiết được trau chuốt sắc nét.

Đặng Bảo Trâm – Định hình ngôn ngữ cho tác phong 5 sao trong ngành dịch vụ- Ảnh 2.

Phục vụ 5 sao là cách mỗi nhân viên cần tôn trọng khách bằng ánh nhìn, đồng hành bằng sự lắng nghe, dẫn dắt trải nghiệm bằng dự đoán nhu cầu. Tổng thể hành vi đều là sự tinh tế trong từng chi tiết phục vụ. Và chính điều đó làm nên sự khác biệt của một thương hiệu dịch vụ không chỉ đẹp ở bên ngoài, mà có chiều sâu văn hóa bên trong.

Một "đội ngũ 5 sao" phải được rèn từ bên trong

Đặng Bảo Trâm – Định hình ngôn ngữ cho tác phong 5 sao trong ngành dịch vụ- Ảnh 3.

Đối với Đặng Bảo Trâm, chuẩn phục vụ thương gia không thể copy hay sao chép. Nó phải được xây dựng qua: sự chỉn chu trong từng chi tiết, sự tinh tế trong từng khoảnh khắc giao tiếp, sự tự trọng nghề nghiệp và phẩm giá cá nhân

Sự hiện diện thanh lịch của người phục vụ chính là "đôi cánh thứ hai" bay cùng thương hiệu

Đặng Bảo Trâm – Định hình ngôn ngữ cho tác phong 5 sao trong ngành dịch vụ- Ảnh 4.

Đó là lý do Ura Việt Nam - cùng với những đối tác dịch vụ đang cùng nhau tạo ra một thế hệ nhân sự mới của ngành: Một thế hệ mang phong thái chuyên nghiệp quốc tế nhưng vẫn giữ bản sắc lịch thiệp Việt Nam. Để mỗi nụ cười, mỗi động tác phục vụ, không chỉ là thao tác nghề nghiệp mà trở thành một dấu ấn trong hành trình trải nghiệm.

