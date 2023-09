Đảng bộ EVNGENCO2 tiếp nhận thêm 2 tổ chức cơ sở đảng

Tiếp nhận thêm 2 tổ chức cơ sở đảng

Tiếp tục thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban bí thư về tổ chức đảng trong các Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, Tỉnh ủy Phú Yên và Bình Định đã ban hành các quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Sông Ba Hạ (SBH), Đảng bộ An Khê - Ka Nak (AKKN), từ trực thuộc Đảng ủy Khối (ĐUK) địa phương về trực thuộc Đảng bộ EVNGENCO2, thuộc Đảng bộ EVN, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Phát biểu tại hội nghị, các lãnh đạo ĐUK đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Đảng bộ SBH/AKKN. Các cơ sở đảng đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Sau khi về trực thuộc Đảng bộ EVNGENCO2, lãnh đạo ĐUK hy vọng Đảng bộ EVN/EVNGENCO2 tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng là sản xuất điện năng và cắt giảm lũ, điều tiết, cung cấp nước cho vùng hạ du. Về phía địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại hội nghị Ảnh: Minh Lương

Thay mặt cho Đảng ủy EVN, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư thường trực gửi lời cảm ơn chân thành đến tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy và đặc biệt là ĐUK các địa phương đã phối hợp và chỉ đạo Đảng bộ SBH/AKKN trong suốt thời gian qua. "Sau khi tiếp nhận, Đảng bộ EVNGENCO2 chỉ đạo lãnh đạo Đảng bộ Công ty CP Thủy điện SBH, Đảng bộ Công ty Thủy điện AKKN phát huy tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đồng thời, gắn bó với địa phương sâu sắc hơn, làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an toàn trật tự, vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy, góp phần phát triển kinh tế tại nơi đóng chân", ông Tuấn cho biết.

Ông Trương Hoàng Vũ, Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc EVNGENCO2 phát biểu

Phát biểu tiếp nhận các Đảng bộ cơ sở, ông Trương Hoàng Vũ, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNGENCO2 cho biết sau khi tiếp nhận, các Đảng bộ đơn vị thành viên về trực thuộc sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chung của toàn EVNGENCO2 nói riêng và EVN nói chung. Ông Vũ cũng nhấn mạnh: "Dù về trực thuộc theo ngành dọc, nhưng Đảng bộ SBH/AKKN vẫn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định, tiếp tục thể hiện trách nhiệm của mình với chính quyền và nhân dân, góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển".

Tại các hội nghị, Đảng ủy EVN, ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, ĐUK Doanh nghiệp tỉnh Bình Định đã ký biên bản tiếp nhận và bàn giao 4 chi bộ, 55 đảng viên thuộc Đảng bộ SBH; 4 chi bộ, 72 đảng viên thuộc Đảng bộ AKKN. Đến nay, Đảng bộ EVNGENCO2 đã tiếp nhận 6 cơ sở đảng đơn vị thành viên và có tổng số 493 đảng viên.

Chuyển giao và tiếp nhận Đoàn thanh niên AKKN

Ngày 8.9, lãnh đạo ĐUK Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, Đảng ủy EVN/EVNGENCO2/AKKN cùng dự Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên của Đoàn thanh niên AKKN (gồm 4 chi đoàn với 44 đoàn viên), từ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về trực thuộc Đoàn thanh niên EVNGENCO2 (thuộc Đoàn thanh niên EVN).

Anh Dương Thái Anh, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên EVN và anh Bùi Lê Khánh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định ký biên bản tiếp nhận và bàn giao tổ chức đoàn và đoàn viên

Tại hội nghị, Đoàn thanh niên AKKN cam kết sẽ cùng Đoàn thanh niên EVNGENCO2/EVN phát huy sức trẻ và vai trò thanh niên, xây dựng ngành điện Việt Nam ngày càng phát triển bền vững, gắn bó cùng lực lượng thanh niên tỉnh nhà xây dựng quê Bình Định giàu đẹp.