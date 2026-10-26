Đảng bộ quân sự cấp phường đầu tiên ở Đà Nẵng được thành lập

Chiều 26.10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự phường Hải Châu và chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Đảng bộ quân sự phường Hải Châu có 30 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 cán bộ.

Trong đó, bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự phường. Trung tá Trần Việt Hà, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy quân sự phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại hội nghị ẢNH: HUY ĐẠT

Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự phường Hải Châu, gồm: ông Nguyễn Văn Duy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; trung tá Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường; ông Nguyễn Trần Ngọc Hà, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường; cùng đại diện các vị trí chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự phường và trợ lý tác huấn, kiêm Đại đội trưởng Đại đội dự bị động viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cấp ủy cần phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tổ chức, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự phường, trung tá Trần Việt Hà, Phó bí thư Đảng ủy quân sự phường, phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.