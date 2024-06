Đảng cầm quyền Ấn Độ dự kiến lần đầu tiên mất thế đa số sau 10 năm

Các nhà bình luận và những cuộc khảo sát sau bỏ phiếu đã dự phóng một chiến thắng áp đảo cho liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi trong cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ vừa kết thúc.



Tuy nhiên, với hơn 95% số phiếu được kiểm, BJP chỉ giành được 36,9% số phiếu, theo AFP. Số liệu của ủy ban bầu cử cho thấy BJP và các đồng minh đang trên đà giành ít nhất 292 ghế trong tổng số 543 ghế hạ viện. Con số này là đủ để liên minh nắm thế đa số nhưng thấp hơn các kỳ bầu cử trước.

Người ủng hộ Thủ tướng Modi tại New Delhi ngày 4.6 AFP

Đáng chú ý, BJP đã thắng hoặc đang dẫn trước với chỉ 240 ghế, không đủ mức đa số 272 ghế. Con số trên cũng thấp hơn rất nhiều so với 303 ghế hồi năm 2019 và 282 ghế hồi năm 2014. Đảng Quốc đại trên đà giành được 98 ghế, tăng mạnh so với 52 ghế cách đây 5 năm.

Nếu kết quả này giữ nguyên, BJP sẽ lần đầu tiên mất thế đa số trong 10 năm và buộc phải dựa vào các đồng minh để lập chính phủ. "Cử tri đã trừng phạt BJP. Tôi tự tin rằng người dân đất nước này sẽ đưa ra sự phản ứng đúng đắn", lãnh đạo đảng Quốc đại Rahul Gandhi nói.

Ông cũng cho biết sẽ họp với các đối tác trong liên minh INDIA trước khi quyết định có tìm cách lập chính phủ hay tiếp tục ở phe đối lập, theo Bloomberg.

Theo Reuters, chứng khoán Ấn Độ trong ngày 4.6 bị sụt giảm mạnh nhất từ tháng 3.2020 khi kết quả kiểm phiếu cho thấy liên minh của Thủ tướng Modi có khả năng không thể giành chiến thắng áp đảo như dự phóng.



Thủ tướng Modi đã tái đắc cử ghế đại biểu quốc hội đại diện cho thành phố Varanasi với cách biệt 152.000 phiếu so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với mức gần nửa triệu phiếu hồi năm 2019.

Hai đảng đồng minh là TDP và United ngày 4.6 thông báo ủng hộ ông Modi tiếp tục làm thủ tướng, theo Reuters. TDP là đảng lớn thứ hai trong Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) sau BJP.

642 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử kéo dài nhiều chặng năm nay. Đảng giành đa số ghế tại hạ viện sẽ được quyền lập chính phủ. Nếu không, các đảng sẽ phải liên kết với nhau. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 66,3%, thấp hơn so với mức 67,4% hồi năm 2019. Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân một phần do thời tiết nắng nóng cực đoan tại miền bắc Ấn Độ, với nhiệt độ lên đến 45 độ C.