Sức khỏe

Đang câu cá, người đàn ông bất ngờ nhồi máu cơ tim

Lê Cầm
03/05/2026 15:45 GMT+7

Trong lúc đang câu cá, người đàn ông bất ngờ xuất hiện triệu chứng nhồi máu cơ tim và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chưa đầy 30 phút đi câu cá vào sáng sớm, một người đàn ông 66 tuổi (ở TP.HCM) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau tức ngực dữ dội, vã mồ hôi, khó thở. Tình trạng nhanh chóng trở nặng khiến ông không thể đứng vững. 

Lúc này, ông cố gắng quay về nhà nghỉ ngơi. Khi về nhà, ông bị đau ngực ngày càng dữ dội, khó thở tăng dần. Gia đình lập tức đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cấp cứu.

Can thiệp mạch vành tái thông dòng máu tắc nghẽn

Ngày 3.5, bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Văn Học, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết kết quả chụp mạch vành bằng hệ thống mạch số hóa xóa nền (DSA) cho thấy, 1 nhánh mạch vành phải bị tắc hoàn toàn, trong khi 2 nhánh còn lại cũng đã hẹp nặng khoảng 70 - 80%.

Các bác sĩ trong quá trình can thiệp cứu sống bệnh nhân

Các bác sĩ tiến hành can thiệp khẩn cấp, tái thông nhánh mạch vành bị tắc để khôi phục dòng máu nuôi tim, qua đó giúp ổn định lại nhịp tim và cải thiện chức năng tim mạch. Sau thủ thuật, bệnh nhân được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Chỉ sau một ngày can thiệp, ông B. đã tỉnh lại, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển về Khoa Can thiệp tim mạch để tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục khoảng 80%, có thể sinh hoạt gần như bình thường.

Dự kiến thời gian tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị nội khoa và lên kế hoạch can thiệp thêm 2 nhánh mạch vành còn hẹp.

Cảnh báo những yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim

Theo bác sĩ Học, qua khai thác bệnh sử, ghi nhận bệnh nhân mắc các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao và đặc biệt là thói quen hút thuốc lá suốt 50 năm qua. Đây đều là những yếu tố làm tổn thương thành mạch máu theo thời gian, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch - nguyên nhân hàng đầu gây tắc nghẽn mạch vành và nhồi máu cơ tim. Đáng lo ngại, các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện cho đến khi xảy ra biến cố nguy hiểm. Vì thế, người bệnh cần kiểm soát tốt bệnh nền và ngưng hút thuốc lá.

"Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra đột ngột, ngay cả khi đang sinh hoạt bình thường, hoặc thực hiện những hoạt động nhẹ. Những dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi tuyệt đối không nên chủ quan, đặc biệt ở người có bệnh nền. Việc đến bệnh viện sớm đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân và hạn chế tổn thương cơ tim không hồi phục", bác sĩ khuyến cáo.

