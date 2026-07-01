Đảng Cộng hòa Mỹ bất ngờ tổ chức đại hội toàn quốc trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Các đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa và Dân chủ thường tổ chức trong những năm bầu tổng thống ảnh: reuters

Hai chính đảng Mỹ là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thường tổ chức đại hội trước các cuộc bầu cử tổng thống diễn ra 4 năm/lần. Lẽ ra kỳ đại hội toàn quốc kế tiếp sẽ được tổ chức năm 2028.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội toàn quốc tại Dallas (bang Texas) vào tháng 9, tức hai tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được dự đoán sẽ đầy khó khăn cho đảng này, theo Reuters hôm nay 1.7.

"Đó sẽ là sự kiện tuyệt vời! Chưa từng diễn ra trước đó, và sẽ thực sự là một sự kiện lịch sử", ông Trump viết trên tài khoản Truth Social, thêm rằng thời gian tổ chức là 9 – 10.9.

Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Trump có kế hoạch phát biểu tại sự kiện. Động thái này được đánh giá sẽ gắn chặn hơn nữa vai trò của nhà lãnh đạo Mỹ đối với kết quả bầu cử trong thời khắc đảng Cộng hòa đối mặt nhiều thách thức.

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Tổng thống Trump đang ngày càng tập trung vào các nỗ lực giữ ghế cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông xuống thấp vì chiến sự ở Iran và chi phí sinh hoạt ở Mỹ ngày càng đắt đỏ hơn.



Ông Trump cảnh báo rằng đảng Dân chủ có thể tìm cách luận tội ông lần 3 nếu họ thành công giành lại quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới. Ông đã chuyển một số nhân sự chủ chốt của Nhà Trắng để hỗ trợ nỗ lực tranh cử của các thành viên đảng Cộng hòa.

Trước đó trong ngày 30.6, Tòa Tối cao Mỹ dỡ bỏ những hạn chế về số tiền các đảng chính trị có thể chi cho những cá nhân ứng viên, mang đến lợi thế cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ.