Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và nội bộ đảng Cộng hòa

Tại cuộc gặp giữa ông Trump và các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 24.6 ở Điện Capitol, chủ nhân Nhà Trắng đã khẩu chiến với thượng nghị sĩ bang Louisiana Bill Cassidy, theo The Hill. Tranh cãi nổ ra vì ông Trump một mực bảo vệ quyết định phát động chiến dịch tấn công Iran, trong khi ông Cassidy cho rằng Nhà Trắng thiếu minh bạch trong việc cung cấp thông tin cho quốc hội về vấn đề này. Có lúc ông Trump đã yêu cầu ông Cassidy ngồi xuống.

Tổng thống Trump và các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm 24.6 ẢNH: AP

Trước đó một ngày, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm ngăn chặn Tổng thống Trump ra lệnh thực hiện thêm hành động quân sự nhằm vào Iran. Nghị quyết được thông qua nhờ 4 phiếu ủng hộ từ phe Cộng hòa. Một nguồn thạo tin nói với CBS News rằng Tổng thống Trump rất bất mãn với các thành viên Cộng hòa, bao gồm ông Cassidy, vì đã làm việc với đảng Dân chủ trong việc xây dựng dự thảo nghị quyết.

Tổng thống Trump cũng tỏ ra không hài lòng vì thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski đến trễ vì vướng lịch trình đã lên kế hoạch trước đó. Tại cuộc họp, bà Murkowski đặt câu hỏi khi ông Trump từ chối ký dự luật về nhà ở vốn được lưỡng đảng ủng hộ. Trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố chỉ ký dự luật trên sau khi quốc hội bỏ phiếu thông qua dự luật SAVE America (tạm dịch: Cứu nước Mỹ) vốn là nghị trình ưu tiên của ông nhằm buộc cử tri phải xuất trình bằng chứng về quốc tịch khi đăng ký tham gia bầu cử.

Các lãnh đạo Cộng hòa tại quốc hội đã nhiều lần khẳng định dự luật SAVE America không nhận được đủ sự ủng hộ để qua ải Thượng viện. Và bà Murkowski cho rằng hành động trên của Tổng thống Trump không có lợi cho chính quyền lẫn nước Mỹ. Hôm qua, ông Trump tiếp tục đẩy các thành viên Cộng hòa vào thế khó khi đưa ra gói ngân sách bổ sung, trong đó có chiến phí cho cuộc xung đột ở Iran.