Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách, chấm dứt đóng cửa chính phủ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/02/2026 06:56 GMT+7

Hạ viện Mỹ ngày 3.2 đã bỏ phiếu thông qua gói ngân sách của chính phủ để chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần.

Theo Hãng tin AP ngày 4.2, hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa nắm đa số ghế đã thông qua gói ngân sách 1.200 tỉ USD với 217 nghị sĩ ủng hộ và 214 người phản đối. Vài giờ sau đợt bỏ phiếu, dự luật đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký để chính thức có hiệu lực.

“Dự luật này là một thắng lợi lớn cho người dân Mỹ”, ông Trump nói trong buổi ký kết ngày 3.2.

Dự luật nêu trên nêu rõ hầu hết cơ quan chính phủ sẽ được cấp ngân sách hoạt động đến hết tài khóa năm nay (đến ngày 30.9). Bộ An ninh Nội địa Mỹ chỉ nhận gói ngân sách kéo dài 2 tuần, để các nhà lập pháp đàm phán về quy trình cải cách cơ quan này, sau những tranh cãi về hoạt động truy quét người nhập cư.

Chính phủ Mỹ đóng cửa, lịch phỏng vấn visa có ảnh hưởng

Nếu các nghị sĩ không nhất trí về gói ngân sách mới cho DHS, bộ này có thể bị tạm đóng cửa sau ngày 13.2, ảnh hưởng đến hoạt động của những cơ quan dưới thẩm quyền như Cục an ninh vận tải (TSA), Sở Mật vụ Mỹ, Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA). Mặc dù tâm điểm tranh cãi xoay quanh các vụ bắt người nhập cư của Cơ quan Hải quan và Di trú (ICE) thuộc DHS, hoạt động của đơn vị này có thể không bị tác động, do đã được cấp ngân sách thông qua đạo luật "to đẹp" hồi năm ngoái, Đài ABC News cho hay.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách, chấm dứt đóng cửa chính phủ- Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tại tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 3.2

ẢNH: REUTERS


Cuộc bỏ phiếu tại hạ viện đã chứng kiến những tranh luận và trì hoãn, khi một số thành viên Cộng hòa còn lưỡng lự. Chênh lệch số ghế nghị sĩ 2 đảng không lớn càng gia tăng sức ép cho đảng đa số. Sau cùng, hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie là người duy nhất của đảng này bỏ phiếu chống, cùng với toàn bộ nghị sĩ Dân chủ.

