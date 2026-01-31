Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách, chính phủ vẫn phải đóng cửa tạm thời

Hãng AP ngày 31.1 đưa tin có 71 thượng nghị sĩ ủng hộ và 29 người phản đối dự luật ngân sách. Sau phiên bỏ phiếu ở thượng viện Mỹ, dự luật này sẽ được chuyển đến hạ viện và dự kiến bỏ phiếu vào ngày 2.2. Điều này đồng nghĩa chính phủ Mỹ sẽ trải qua đợt đóng cửa ngắn hạn khi gói chi tiêu tạm thời hết hạn ngày 31.1, hoặc phải đóng cửa dài ngày hơn nếu hạ viện không sớm thông qua dự luật.

Đáng chú ý, dự luật mới nhất chưa thống nhất việc cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Đây được xem là điều kiện để đảng Dân chủ bỏ phiếu. Các nghị sĩ Dân chủ muốn có thêm 2 tuần để thảo luận vấn đề ngân sách cho DHS, sau khi các cơ quan liên bang dưới bộ này thực thi chiến dịch truy quét người nhập cư gây tranh cãi.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại thượng viện John Thune trả lời phóng viên sau đợt bỏ phiếu dự luật ngân sách ngày 30.1 ẢNH: REUTERS

Giới quan sát nhận định 2 tuần tới sẽ diễn ra các cuộc tranh luận căng thẳng, về việc đảng Dân chủ muốn cải cách các cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE), sau hai vụ bắn chết người ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota trong lúc truy quét nhập cư.

“Nếu đảng Cộng hòa thực sự nghiêm túc với những yêu cầu rất hợp lý mà đảng Dân chủ đưa ra về ICE, thì không có lý do gì chúng tôi không thể nhanh chóng cùng nhau soạn thảo luật. Việc này chỉ mất chưa đến 2 tuần”, NBC News dẫn lời lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer nói.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ John Kennedy (bang Louisiana) nhấn mạnh đảng Cộng hòa sẽ khó để bỏ phiếu thông qua những yêu sách làm hạ thấp năng lực của ICE. “Tôi hy vọng mình sẽ sai, nhưng tôi cảm giác về viễn cảnh DHS sẽ đóng cửa trong thời gian dài”, ông Kennedy nói.

Người ủng hộ súng cũng phản ứng vụ đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết người

Đảng Dân chủ đưa ra yêu cầu các đặc vụ cần ngừng các cuộc tuần tra lưu động, thắt chặt quy trình bắt giữ, cũng như đảm bảo các đặc vụ phải được nhận dạng danh tính. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Eric Schmitt (bang Missouri) khẳng định sẽ không để đảng Dân chủ ngăn chính sách trục xuất nhập cư để đổi lấy việc cấp ngân sách cho DHS.