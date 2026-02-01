Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần

Hạ viện Mỹ dự kiến quay lại họp ngày 2.2 ảnh: afp

Theo Đài CBS News, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và ít gây tác động trên thực tế nếu Hạ viện nước này nhanh chóng thông qua thỏa thuận ngân sách đã được Thượng viện phê chuẩn hôm 30.1. Dự kiến Hạ viện sẽ quay lại Washington để bỏ phiếu vào ngày 2.2 (giờ địa phương).

Một số bộ ngành của chính quyền liên bang đã bị ảnh hưởng trong đợt đóng cửa một phần lần này, có thể kể đến Bộ Chiến tranh, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Lao động, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ (IRS).

Những bộ khác không bị ảnh hưởng do đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn ngân sách, bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Cựu chiến binh, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA).

CBS News dẫn 2 nguồn thạo tin xác nhận Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của đảng Cộng hòa và Thủ lĩnh thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries của đảng Dân chủ đã có cuộc trao đổi hôm 31.1.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết họ sẽ không hỗ trợ phía lãnh đạo đảng Cộng hòa thông qua gói ngân sách theo thủ tục tạm đình chỉ, vốn cần ít nhất 70 phiếu của đảng Dân chủ để đạt thế đa số 2/3. Đây là thủ tục được áp dụng trong trường hợp bỏ phiếu nhanh, không được kéo dài tranh luận và không sửa đổi nội dung dự luật.

Điều đó có nghĩa là Chủ tịch Hạ viện Johnson nhiều khả năng sẽ phải đưa dự luật ngân sách đi theo quy trình thủ tục thông thường, vốn chỉ cần quá bán. Viễn cảnh này mang đến nhiều rủi ro hơn cho ông Johnson vì buộc phải phụ thuộc nhiều hơn vào sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.