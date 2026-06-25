Lãnh đạo NATO tìm cách xoa dịu, ông Trump vẫn giận đồng minh về vấn đề Iran

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 24.6 đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng về cuộc chiến ở Iran và những rạn nứt trong liên minh.

Ông Rutte tìm cách trấn an nhà lãnh đạo Mỹ bằng cách nói rằng các đồng minh châu Âu phần lớn đã ủng hộ Washington và sự chần chừ nếu có cũng chỉ là “những trường hợp cá biệt”.

Ông chỉ ra chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng trên toàn NATO và nhấn mạnh việc các máy bay chiến đấu của Mỹ đã hoạt động từ các căn cứ ở châu Âu trong suốt cuộc xung đột.

“Biểu đồ này nói về con số ngàn tỉ USD của Tổng thống Trump. Con số này cho thấy sự gia tăng mà người châu Âu và Canada đang chi cho quốc phòng kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017”.

“Tôi có thể đảm bảo với ông rằng điều này là do Nga, do những mối đe dọa. Nhưng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng, với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông đang liên tục thúc đẩy một điều mà kể từ thời Tổng thống Eisenhower vẫn chưa đạt được, đó là việc các nước châu Âu cân bằng chi tiêu quốc phòng với Mỹ”.

Tổng thống Donald Trump tham dự cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Phó Tổng thống J.D Vance và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 24.6.2026 ẢNH: REUTERS

Nhưng ông Trump dường như chưa bị thuyết phục.

Tổng thống Mỹ đã trở nên tức giận trước việc các đồng minh NATO từ chối ủng hộ chiến dịch của Mỹ chống lại Iran và thái độ miễn cưỡng của họ trong việc giúp mở lại eo biển Hormuz.

“Tôi chỉ muốn sự trung thành của họ (các thành viên NATO). Mỹ không cần tiền của họ. Mỹ không cần bất cứ thứ gì. Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới. Nhưng tôi chỉ muốn sự trung thành, quý vị biết không? Chúng tôi rất trung thành với họ. Chúng tôi luôn chiến đấu vì họ. Chúng tôi có hàng ngàn binh sĩ trên khắp châu Âu”.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO quan trọng vào tháng 7, trong bối cảnh chia rẽ ngày càng sâu sắc về cuộc xung đột ở Trung Đông và vai trò của Mỹ ở châu Âu.

Ông Trump đã công khai đặt câu hỏi về giá trị của liên minh và thậm chí còn đưa ra ý tưởng rút khỏi liên minh.

Tại một cuộc họp của NATO tuần trước, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chỉ trích mạnh mẽ những gì ông gọi là các đồng minh “ăn bám”, đồng thời khởi động một cuộc xem xét việc triển khai quân đội Mỹ ở châu Âu, có thể dẫn đến việc cắt giảm quân số.

Bất chấp những căng thẳng, ông Rutte cho biết ông Trump vẫn cam kết với liên minh, ngay cả khi tổng thống Mỹ chưa xác nhận chắc chắn việc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tháng 7.