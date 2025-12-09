Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đảng Dân chủ kêu gọi công bố video vụ tấn công tàu ở Caribe

Khánh An
Khánh An
09/12/2025 06:00 GMT+7

Tờ The New York Times ngày 8.12 đưa tin các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ kêu gọi công bố video mật về chiến dịch đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm vào một tàu ở vùng Caribe ngày 2.9.

Đoạn video được một số nghị sĩ xem nhưng chưa được công khai, với những mô tả khác nhau giữa nghị sĩ lưỡng đảng.

Đảng Dân chủ kêu gọi công bố video vụ tấn công tàu ở Caribe - Ảnh 1.

Chiếc tàu bị Mỹ tấn công ở vùng biển Caribe hôm 2.9

Ảnh: Reuters

Trong chiến dịch trên, quân đội Mỹ tấn công làm lật tàu chở 11 người bị cáo buộc buôn ma túy, khiến 9 người thiệt mạng, và tấn công thêm khiến 2 người còn lại thiệt mạng. Các nghị sĩ Cộng hòa cho biết 2 người này đang cố lật lại tàu, vớt hàng hóa và tiếp tục buôn ma túy. Tuy nhiên, Nghị sĩ Adam Smith, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, bác bỏ và cho rằng phe Cộng hòa không muốn công khai vì sẽ rất khó giải thích. Nghị sĩ Jim Himes, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói rằng 2 người sống sót trên "gần như không còn sống, chứ đừng nói đến việc tham gia vào các hành động thù địch", khi cuộc tấn công tiếp theo diễn ra. "Khi bạn thực sự xem video, bạn sẽ nhận ra họ không có bộ đàm. Họ gần như không thể bám trụ được", ông cho biết.

Thực hư lệnh "giết sạch" của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.12 nói rằng ông "không có vấn đề gì" với việc công bố đoạn video mật. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết ông không muốn "làm lộ nguồn tin và phương thức", nên có thể sẽ không công bố. "Chúng tôi đang rà soát quy trình và sẽ xem xét", ông Hegseth nói tại Diễn đàn Quốc phòng quốc gia Reagan hôm 6.12. Đến nay, Mỹ đã tiến hành 22 cuộc tấn công vào tàu thuyền bị nghi buôn lậu ma túy trong chiến dịch khiến 87 người thiệt mạng.

Tin liên quan

Vua Charles lên ngôi, vùng Caribe lại tranh cãi về nguyên thủ quốc gia

Vua Charles lên ngôi, vùng Caribe lại tranh cãi về nguyên thủ quốc gia

Việc vua Charles lên ngôi đã làm sống lại những lời kêu gọi xóa bỏ vai trò nguyên thủ quốc gia của quân chủ Anh ở các nước thuộc địa cũ tại vùng Caribe.

Động đất 7,6 độ Richter tại Caribe, cảnh báo sóng thần

Toan tính mới của Mỹ tại Caribe

Khám phá thêm chủ đề

Uỷ ban Quân vụ Hạ viện The New York Times Adam Smith Pete Hegseth
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận