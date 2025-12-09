Đảng Dân chủ kêu gọi công bố video vụ tấn công tàu ở Caribe

Đoạn video được một số nghị sĩ xem nhưng chưa được công khai, với những mô tả khác nhau giữa nghị sĩ lưỡng đảng.

Chiếc tàu bị Mỹ tấn công ở vùng biển Caribe hôm 2.9 Ảnh: Reuters

Trong chiến dịch trên, quân đội Mỹ tấn công làm lật tàu chở 11 người bị cáo buộc buôn ma túy, khiến 9 người thiệt mạng, và tấn công thêm khiến 2 người còn lại thiệt mạng. Các nghị sĩ Cộng hòa cho biết 2 người này đang cố lật lại tàu, vớt hàng hóa và tiếp tục buôn ma túy. Tuy nhiên, Nghị sĩ Adam Smith, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, bác bỏ và cho rằng phe Cộng hòa không muốn công khai vì sẽ rất khó giải thích. Nghị sĩ Jim Himes, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói rằng 2 người sống sót trên "gần như không còn sống, chứ đừng nói đến việc tham gia vào các hành động thù địch", khi cuộc tấn công tiếp theo diễn ra. "Khi bạn thực sự xem video, bạn sẽ nhận ra họ không có bộ đàm. Họ gần như không thể bám trụ được", ông cho biết.

Thực hư lệnh "giết sạch" của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.12 nói rằng ông "không có vấn đề gì" với việc công bố đoạn video mật. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết ông không muốn "làm lộ nguồn tin và phương thức", nên có thể sẽ không công bố. "Chúng tôi đang rà soát quy trình và sẽ xem xét", ông Hegseth nói tại Diễn đàn Quốc phòng quốc gia Reagan hôm 6.12. Đến nay, Mỹ đã tiến hành 22 cuộc tấn công vào tàu thuyền bị nghi buôn lậu ma túy trong chiến dịch khiến 87 người thiệt mạng.