Đảng Dân chủ Mỹ lục đục vì báo cáo thất cử năm 2024

Theo Politico ngày 22.5, giới chiến lược gia và các quan chức đảng Dân chủ đã chỉ trích gay gắt Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC) Ken Martin vì tung ra một tài liệu cẩu thả, nhiều lỗi chính tả và không phân tích kỹ lưỡng lý do khiến đảng này thất bại trước Tổng thống Donald Trump hồi năm 2024.

DNC còn bị cho là đã thụ động khi công bố báo cáo dài 192 trang chỉ sau khi Đài CNN đã đăng tải.

Chủ tịch DNC Ken Martin phát biểu tại sự kiện của đảng Dân chủ hồi tháng 2.2025 ẢNH: AP

Điều khiến nhiều thành viên bức xúc nhất là bản báo cáo không đề cập những yếu tố then chốt tác động đến cục diện bầu cử, bao gồm cuộc xung đột ở Dải Gaza. Ngoài ra, tài liệu còn đề cập hời hợt rủi ro từ tuổi tác cũng như quyết định tái tranh cử ban đầu của cựu Tổng thống Joe Biden.

Những thiếu sót này đã khiến cựu Phó chủ tịch DNC David Hogg lên tiếng kêu gọi ông Ken Martin từ chức, cho rằng có "hàng trăm người khác có thể làm tốt hơn".

Bà Adrienne Elrod, cựu cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Biden và cựu Phó tổng thống Kamala Harris, nhận định quy trình lập báo cáo quá kém hiệu quả nên "rất khó để rút ra được những bài học mang tính xây dựng". Trong khi đó, nhiều quan chức khác cho rằng DNC đang cố tình chọn công bố những phần ít gây rắc rối nhất để tránh rủi ro chính trị.

Dù vấp phải chỉ trích, bản báo cáo công bố ngày 21.5 do chiến lược gia Paul Rivera biên soạn vẫn đưa ra những nhìn nhận thẳng thắn. Tác giả viết rằng đảng Dân chủ "đã chứng minh sự bất lực trong việc thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết và năng lực lãnh đạo, khiến cử tri dần quay lưng", minh chứng bằng sự dịch chuyển của nhóm cử tri gốc Mỹ Latinh sang ủng hộ ông Trump.

Tài liệu đánh giá Nhà Trắng dưới thời ông Biden đã tạo ra gánh nặng cho Phó tổng thống Harris khi giao cho bà phụ trách vấn đề nhập cư - một điểm yếu đã bị phe Cộng hòa khai thác triệt để. Tác giả Rivera kết luận: "Đôi khi, có vẻ như đảng Dân chủ cố gắng giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận, trong khi đảng Cộng hòa lại tập trung vào việc giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử".

Trước sức ép dư luận, Chủ tịch DNC Ken Martin đã phải lên tiếng xin lỗi trong một cuộc họp kín và thừa nhận đây là "một sai lầm lớn" của ông trong quá trình xử lý tài liệu.

Đáng chú ý, DNC đã in dòng lưu ý chữ đỏ ở đầu mỗi trang báo cáo nêu rõ: "Tài liệu phản ánh quan điểm của tác giả, không phải của DNC". Giới quan sát cho rằng đây là động thái chối bỏ trách nhiệm, cho thấy đảng Dân chủ hiện vẫn chưa thể thống nhất được kết luận về những gì đã diễn ra trong cuộc bầu cử năm 2024.